《新北》新冠疫情升溫 單週就診人次上升106％

新北市衛生局指出，全市在五月十八日至廿四日有五七九五人次到新冠門、急診就醫，比前一週上升高達一○六％。（記者羅國嘉攝）

2025/05/29 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕國內的新冠肺炎疫情升溫，新北市衛生局指出，全市在五月十八日至廿四日有五七九五人次到新冠門、急診就醫，比前一週上升高達一○六％，也高於去年同期的三四四二人次，新北市從今年至今已累計四十二例新冠併發重症，多為六十五歲以上長者與慢性病史者，其中九成未注射JN.1疫苗。

新北市長侯友宜表示，端午節三天連假因出遊、聚會增加，可能加速病毒的傳播，呼籲市民勤洗手、落實呼吸道與咳嗽禮節，到醫療、長照機構、搭乘大眾運輸、到人潮聚集的室內場所建議戴口罩，並儘速接種新冠疫苗。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，六十五歲以上長者、孕婦或具有慢性病史者，都是高風險對象，如有疑似症狀，應先自行快篩再儘速就醫，延誤就醫可能有併發重症的風險，接種新冠疫苗是預防重症的最有效方式，新北市的疫苗供應充足，可到各區衛生所、合約診所接種，已接種一劑且間隔滿六個月的六十五歲以上長者等三類高風險對象，建議再接種第二劑保障安全。

另外，明起是端午節三天連假，衛生局指出，多數醫院明天門診仍正常服務，三十一日週六、六月一日週日兩天，多數醫院門診暫停，民眾就醫前先致電醫療院所確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法