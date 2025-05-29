世壯運閉幕明登場 壓軸施放煙火秀

雙北世界壯年運動會將於30日晚上7點，在鶯歌區的新北市立美術館戶外園區舉辦「We are the World」閉幕典禮。（資料照）

2025/05/29 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會將於明天（卅日）晚上七點，在鶯歌區的新北市立美術館戶外園區舉辦「We are the World」閉幕典禮，市府文化局表示，有音樂表演、光雕秀等，下午三點起有主題市集，典禮最後施放四分半鐘的煙火秀。

新北市立美術館戶外園區舉行

文化局指出，閉幕典禮在下午五點起開放免費入場，現場A、B區是選手區，須憑賽會的認證卡進入，C區是民眾觀賞區，現場設置轉播螢幕，D區是親子同樂區，有童玩遊戲供親子同樂。

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文化局表示，閉幕典禮的節目包括台語嘻哈團體草屯囝仔、世壯運主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅．瘋、人氣團體Energy；此外，明天下午三點起，美術館戶外園區有主題市集，鶯歌農會通廊也同步推出食光市集。

另有3處地點可看煙火

文化局說，除了在典禮主場欣賞煙火，適合觀賞的地點還有三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩，將視人潮狀況進行機動管制，呼籲民眾多利用公共運輸前往，可搭台鐵列車到鶯歌火車站，自文化路出口步行約六分鐘即可抵達；七三一線公車營運時間延長至晚上十點，九一七線公車也加開班次，九八一線公車有部分時段繞行到新北市美術館。

明天起是端午節的三天連假，市府經濟發展局長盛筱蓉表示，有多家觀光工廠推出DIY體驗折扣、滿額送好禮等限時優惠，推薦民眾到新北市的觀光工廠安排輕旅行，詳情到「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

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