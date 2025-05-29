土城暫緩區都計變更通過 將蓋600戶社宅

新北市土城暫緩發展區早年因彈藥庫軍事管制禁建，解禁後市府辦理整體開發。圖為東側現況。（城鄉局提供）

2025/05/29 05:30

住宅及商業區6.53公頃 另有學校、托育、托老中心

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「土城暫緩發展區」早年因彈藥庫的軍事管制禁建，土地開發受限，後來禁建解除，市府辦理整體開發，第二期的區段徵收範圍內的都市計畫變更案已在五月廿七日經內政部都市計畫委員會審議通過，規劃約六．五三公頃的住宅區及商業區，另有八．一四公頃的公共設施用地，其中包含社會福利用地，將興建六百戶社會住宅。

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區段徵收14.67公頃 內政部審議過關

市府城鄉發展局長黃國峰指出，「土城暫緩發展區」位於捷運土城站的東北側，在金城路二段、明德路一段路口附近，北側為二○一五年完工的市地重劃區，南側緊鄰將於二○二七年完工的國道三號金城交流道與土城司法園區。

黃國峰說，區段徵收開發案的全區開發面積約十四．六七公頃，其中六．五三公頃是住宅區及商業區，另有八．一四公頃的公共設施用地，包含開放性公設共三．八四公頃，提供開放空間和綠地等；劃設○．七五公頃的社福用地，預計興建六百戶社會住宅，並納入公共托育、托老中心等社福設施；另規劃二公頃的學校用地，滿足未來周邊學齡人口的就學需求，這是土城區都市縫合的最後一塊重要拼圖，可大幅提升周邊區域的都市環境及生活機能。

8.14公頃公設 提供開放空間和綠地

此外，配合土城司法園區及金城交流道未來發展，範圍內的明德路將由目前的十八公尺拓寬到廿公尺，也新增司法園區至明德路的廿公尺寬聯外道路，並串聯周邊人行環境，規劃安全便利的步行空間，改善交通機能。

市議員黃永昌指出，同樣都位於土城區的市區、捷運站周邊，「土城暫緩發展區」第一期採市地重劃開發，如今的第二期卻是區段徵收，地主可分回的土地比例大幅降低，許多地主抱怨權益受損、開發不公平，希望市府召開說明會，避免引發爭議。

市議員林銘仁說，「土城暫緩發展區」早年受到軍事禁限建管制，土地低度利用非常可惜，期待早日開發並完善當地公共設施，提升生活品質。

城鄉局審議科長許仁成表示，已先開發完成的「土城暫緩發展區」第一期，早期地目是住宅區、商業區或工業區，因此採市地重劃開發，如今將推動的第二期是從農業區或保護區變更，依法要用區段徵收方式，在都市計畫發布時就已經明訂，由於地主負擔的公共設施比例不同，分回的土地比例也有差異。

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