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    傳美暫停學生簽證 AIT：面談照常

    川普禁哈佛大學招收國際生，教育部昨說明，思考設計招生考試，讓碩博生能夠銜接回台就讀，名額可採外加。（美聯社）

    川普禁哈佛大學招收國際生，教育部昨說明，思考設計招生考試，讓碩博生能夠銜接回台就讀，名額可採外加。（美聯社）

    2025/05/29 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕美國總統川普禁哈佛大學收國際生，台灣計有五十二名學生可能受影響，教育部昨表示，國內學校可提供學生隨班附讀及修課證明，或透過雙聯學制就學，「另也思考在公平公正公開原則下，設計招生考試讓碩博生能夠銜接，名額可採外加，機制研擬中。」大學校長則建議，政府與學校應更積極投注資源，爭取優秀師資與學生。

    哈佛大學禁收外國學生等議題受到立委關注，教育部長鄭英耀昨於立院備詢時指出，駐外單位有跟在哈佛的台灣學生保持聯絡，教育部也跟AIT溝通協調中，盼確保學生學習能夠圓夢，已請國內頂尖大學協助就學無縫接軌。

    高教司長廖高賢說明，有接到諮詢，但未提及有被要求離開哈佛。國內學校都可透過隨班附讀就學並提供學分證明，另也看學校能否在既有MOU上提供雙聯學制。

    台大校長陳文章表示，校方歡迎這些學生隨班附讀，可解決短期問題，但更應爭取優秀師資與學生到台灣，包括歐洲、日韓星等都已在進行，台灣政府與學校也要加快腳步，投注更多資源。

    教育部國際司長李毓娟指出，向AIT了解，沒有接獲國務院通知暫停學生簽證的禁令，學生可送件，已排定的簽證面談仍照常，會持續觀察後續變化。

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