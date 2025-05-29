立院初審通過／個資保護委員會 明定三級獨立機關

立法院司法、經濟聯席會昨初審通過「個人資料保護委員會組織法草案」，明定該會為中央三級獨立機關，掌理個資保護發展願景、政策、計畫的規劃等十項業務。圖為個資保護委員會籌備處主任李世德。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/29 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法、經濟聯席會昨初審通過「個人資料保護委員會組織法草案」，明定該會為中央三級獨立機關，掌理個資保護發展願景、政策、計畫的規劃等十項業務。但與會者對於委員人數、聘用相關專業人員及其人數上限等，有不同意見，會議主席、民進黨籍召委莊瑞雄裁示相關條文保留，送交朝野黨團協商。

委員人數待朝野協商

為落實個資保護，憲法法庭一一一年憲判字第十三號判決揭示，應建立個資保護獨立監督機制，個資保護委員會應於今年八月十一日前成立。一一二年五月修正公布的「個人資料保護法」，也明定主管機關為個資保護委員會。

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初審通過條文指出，行政院為落實資訊隱私權保障，健全個資保護法制，並促進個資的合理利用，特設個資保護委員會。

關於個資保護委員會執掌，初審通過條文包括：個資保護發展願景、政策、計畫的規劃、研訂及協調推動；個資保護法規的擬訂、修正、廢止、諮詢、解釋及協調推動；個資保護行政監督管理的規劃、推動、執行及協調聯繫；違反個資保護法案件的處理及處分；個資保護相關科技與應用模式的設計、研析、評估、發展及協調推動。

初審條文也明定，個資保護委員會依法獨立行使職權。委員應超出黨派以外，於任職期間不得參加政黨活動，並依法獨立行使職權。委員於任職期間應謹守利益迴避原則，兼任委員本人並準用「公職人員利益衝突迴避法」。此外，委員會議每月舉行一次，由主任委員召集之，必要時得召開臨時會議。

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