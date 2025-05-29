端午連假遊山海 慎防強降雨

中央氣象署提醒，鋒面今天通過台灣，全台可能出現短延時強降雨，氣溫也將明顯轉涼。（資料照，記者田裕華攝）

2025/05/29 05:30

〔記者林志怡、楊媛婷／台北報導〕明起端午節三天連假，許多民眾準備出遊，要注意天氣變化，山區雨勢！中央氣象署提醒，昨晚鋒面接近影響，為北台灣帶來雨勢，這波鋒面將於今天通過台灣，全台可能出現短延時強降雨，入夜後雖雨勢由北往南趨緩，但氣溫也將明顯轉涼，並持續到週六端午節清晨。

鋒面今通過 氣溫明顯轉涼

中央氣象署預報員張竣堯說明，這波鋒面將於明天端午連假第一天抵達台灣南方的巴士海峽，南部、花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區則從短暫雨的天氣逐漸轉為多雲，週六天氣將進一步好轉，僅花東、恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨。

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張竣堯說，週日端午連假最後一天，台灣周邊轉為偏南風的環境，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後雷陣雨的區域稍有擴大，中部以北、東北部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

全台天氣都會有劇烈變化

端午連假期間，不少人會到國家公園走走，內政部國家公園署提醒，依照氣象預報全台天氣都會有劇烈變化，包含強降雨、雷擊、陣風等，呼籲計畫登山或到海邊活動的民眾，出門前一定要查詢最新氣象資訊，隨時調整行程，才能快樂出門平安回家。

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