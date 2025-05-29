NCC業務費解凍 可正常運作至10月／政院未提出人事同意案 委員薪資採有條件解凍

立法院交通委員會昨日審議NCC相關解凍案，針對「政務人員待遇」部分，因行政院尚未將提名委員名單重新送至立法院審查，因此這項預算待人事同意案送達立法院，並經立法院會完成審查程序後，就同意動支，業務費則同意解凍。（資料照）

2025/05/29 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕立法院交通委員會昨日審議國家通訊傳播委員會（NCC）相關預算解凍案，其中用於支付NCC委員薪資的「政務人員待遇」相關預算，因目前委員人數不足，且行政院尚未提出人事同意案，採「有條件解凍」，維持機關營運的業務費相關預算直接解凍，預估可維持NCC正常運作至十月中。

「NCC組織法」規範NCC委員人數為七人，由行政院提名、立法院審議通過後任命，去年修法刪除委員延任規定通過迄今，NCC委員人數僅有三人，立法院也以委員人數不足為由，凍結「政務人員待遇」預算七分之四。

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此外，NCC今年業務費原編列七五一七．八萬元，遭立法院減列砍半為三七五八．九萬元，並凍結十％，原預估只能維持NCC運作到四月底，但日前NCC與郵政協會協商緩繳租金，可運作至九月。

昨日立法院交通委員會審議NCC相關預算解凍案，針對「政務人員待遇」部分，立委認為因行政院尚未將提名委員名單重新送至立法院審查，因此這項預算待人事同意案送達立法院，並經立法院會完成審查程序後，就同意動支，業務費則同意解凍。

NCC主秘黃文哲指出，業務費解凍案通過，僅能多維持半個月的運作，即正常運作至十月中，屆時仍有業務費告罄問題，NCC仍在持續尋求各式解決方案中。不過，NCC因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關政策、重要計畫及方案、法令訂定等十大項業務都無法運作。

另外上半年有卅七家廣電業者執照陸續到期，下半年還有五十家，包括卅四家無線廣播、十五家衛廣事業、一家有線電視系統業者， 若系統業者持續播出相關節目，恐面臨違法風險。

NCC代理主委陳崇樹解釋，目前相關業者換照程序還在進行中，尚未進入委員會議，跟換照不成功是不相等的，據現行法規，無線廣播要取消執照、基本頻道要下架，都需要NCC委員會審議，而目前會議無法召開，因此法規在特殊情況下可協力維持收視聽眾權益。

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