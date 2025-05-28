護石虎 八卦山東外環設減速告示牌

八卦山東外環道頻傳石虎遭路殺，公路局設告示牌提醒減速。（彰化工務段提供）

2025/05/28 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣去年通報路殺石虎多達七隻，其中二隻在台七十四甲線東外環道，今年二月也有一隻在該路段遭路殺。為保護石虎，公路局彰化工務段最近在東外環道設置告示牌，標示東外環道為保護石虎路段，呼籲用路人減速慢行，並計畫在沿線架設動物防護網，防止石虎穿越降低路殺風險。

彰化縣石虎棲地熱點在八卦山脈，二○二二年通報石虎路殺四件、前年三件，去年七件，主要發生地在八卦山東外環道及國道三號和美交流道附近。去年三、四月接連有民眾在花壇東外環道路旁，分別發現石虎遭路殺爆頭或吐血身亡；今年二月又有一隻石虎在東外環道慘遭路殺，雙眼爆開、吐舌慘死，保育人士紛紛為維護石虎生態向縣府、公路局等單位請命。

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保育人士說，八卦山東外環道水鹿族群龐大，近年來傳出多起水鹿遭車輛撞擊死傷事件，相關單位在沿線設置數面告示牌呼籲保護動物、車輛減速慢行，惟石虎在東外環道已發生多起路殺事件，也應設置告示牌呼籲用路人減速慢行保護石虎生命安全。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，最近在東外環道花壇段設置二塊告示牌，標示東外環到為保護石虎路段，呼籲用路人減速慢行；此外，也計畫在沿線設置防護網，避免石虎誤闖東外環汽機車道，降低路殺風險。

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