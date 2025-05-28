芳苑設火葬場說明會 爆推擠衝突

彰化舉行火葬場設置說明會，現場部署重重警力，避免民眾又衝上主席台。（記者陳冠備攝）

2025/05/28 05:30

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發芳苑、二林鄉親強烈反彈。昨日於芳苑福海宮舉辦第二場說明會，「反火葬場自救會」動員逾五百人到場抗議，在群眾推擠中造成兩人受傷。縣府強調，會完整記錄民眾在說明會提出的意見，並依照規定納入環評書，供委員後續審議參考，後續也將依環評委員審議結論辦理該案。

自救會︰近中、投火葬場 無設置必要

彰化是全台唯一未設火葬場的縣市，縣府今年一月辦理首場說明會，但遭抗議民眾鬧場流會，昨日再度舉辦說明會，並由民政處長劉玉平親自主持，警方出動二二○名警力維安，仍難平民怨，不過因場地僅容納約二百人，部分民眾無法入場，在場外情緒激動，衝入管制區與警方推擠，進而造成二名民眾受傷倒地，所幸經送醫均無生命危險。

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自救會會長陳光輝批評，彰化距台中與南投水里火葬場不遠，加上彰化人口減少，並無急迫設置火葬場的必要。副會長林麗美則指出，火葬場恐加劇空污，影響農畜產業，甚至提高肺腺癌風險，質疑縣府「只顧燒死人、不顧活人」。

在地縣議員洪騰明與彰化、花壇與芬園選區縣議員陳銌銌等人也到場關切。洪騰明強調，雖然預定地在芳苑，但二林就在隔壁，影響最大，卻沒在當地開說明會，程序不合理。他也要求縣府公開最初十五處選址及刪除原因，「要讓二林人接受，也要他們甘願才行！」

彰縣府：空污排放符法規 綠美化設計

縣府指出，為解決彰化殯葬設施不足，才規劃在芳苑與二林交界設置生命園區，未來將採用高效火化爐與完整空污防制系統，排放符合法規，並結合綠美化設計，改善民眾對火葬場的刻板印象。民政處強調，這次說明會同步在彰化市與芳苑兩地舉行，會中所提各項意見將完整記錄，納入環評書件供審議參考，後續也會強化配套措施，盼透過公開透明機制凝聚共識，打造具尊嚴的公共設施。

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