垃圾夾雜平板遭退運 投市加強稽查

2025/05/28 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化廠，落實垃圾分類、源頭減量益形重要，惟近日南投市運往苗栗焚化廠處理的垃圾，卻被發現夾雜包括鋰電池、蘋果iPad平板電腦及消防水管等資源回收物，因而慘遭全車退運，南投市公所呼籲民眾要做好垃圾分類，即日起並將加強破袋稽查，若夾雜資源回收物將依規定拒收。

南投市公所清潔隊垃圾車，近日載運生活垃圾前往苗栗焚化廠焚化處理，卻被要求全車退運，原來垃圾中夾雜許多資源回收物，清潔隊緊急調派近三十名隊員，在場內花費一個半小時進行破袋篩分，從約十九公噸垃圾中，清出近二十公斤琳瑯滿目的資源回收物，包括iPad平板電腦、鋰電池、電池、冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣等。

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南投市清潔隊指出，這些物品本應透過回收系統妥善處理，卻遭丟入一般垃圾，違反焚化爐進廠規定，其中如鋰電池、3C產品等有可燃成分，在運送、貯存或焚化過程中易引發火災或爆炸，對運送車輛、掩埋場或焚化廠設備與人員安全造成嚴重威脅。

南投市公強調，為防止類似事件再次發生，即日起啟動加嚴垃圾破袋稽查，除既有沿線隨機破袋外，將對定時定點、社區大樓子車清運，安排專人逐袋破袋檢查，若發現混入不可燃、不適燃或資源回收物品即拒收。

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