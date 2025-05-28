集集火車站年底復駛 重建新市集

南投集集火車站鐵皮攤區與車站景觀格格不入，日管處斥資7198萬元，將打造成半開放山形市集。圖為完工 模擬圖。 （日管處提供）

2025/05/28 05:30

斥資逾7千萬 整頓鐵皮攤販區 打造山形市集、賣店

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集火車站是集集鎮必遊景點，惟鄰近的鐵皮搭建攤販區，卻與古樸的站區景觀格格不入，集集鎮公所為此向日月潭風景區管理處爭取重建，並斥資七一九八萬元，以山形意象打造半戶外市集，昨舉辦動土典禮，預計明年底前完工，由於集集火車站今年底將復駛，屆時嶄新市集將吸引更多遊客造訪，可望刺激觀光旅遊，帶動產業發展。

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保留現有天際線 呼應集集山景

日管處處長柯建興表示，鐵皮屋攤區係九二一大地震後，由時任集集鎮長的林明溱為安置攤販所搭建，至今使用超過廿年，由於設施老舊，已不符現代觀光需求。

雖然目前集集支線鐵道因隧道擴孔工程，導致集集火車站停駛，不過為振興鐵道觀光，便利用停駛期間重建攤區，並投入七一九八萬元經費，以鋼構搭配木構，運用低矮山形屋頂設計，保留現有天際線，呼應集集山景，打造成半戶外市集與多功能空間，工期四百廿天，預計明年底前完工，後續則委由集集鎮公所維護管理。

採半戶外 預計明年底前完工

集集鎮長吳大村指出，集集火車站預計年底復駛，今年也已透過火車站自行車道更新，重塑一．七公里的綠色車道，提供完善騎乘環境。

公所則說，鐵皮攤區的重建，代表站區整體景觀再造，既有攤商將移至商圈的農夫市集經營，待明年山形市集完工後就可遷回營運，另外，市集內還會有一處賣店，屆時也會委外標租經營。

可展售在地農特產、文創商品

未來戶外空間還可舉辦市集活動，作為在地農特產、小農、文創商品的多元展售平台，為集集打造永續旅遊景點，提供現代化的旅遊與商業服務，讓遊客有耳目一新的感受。

南投縣長許淑華昨出席動土典禮時說，今年底集集火車站重新通車後，將帶動周邊鄉鎮的交通與旅遊，感謝中央大力支持，並與地方積極合作，縣府未來也會與日管處配合，促進集集觀光發展。

集集火車站鐵皮攤區與火車站古樸景觀不協調，日管處將打造成半開放山形市集。（記者劉濱銓攝）

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