世壯運30日閉幕 新美館周邊交管

世壯運志工杜忠憲（左）因為服務貼心，贏得日本射箭選手阿雅（AYA）和教練的讚美，還獲贈下屆日本關西世壯運徽章。（記者翁聿煌攝）

2025/05/28 05:30

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕雙北世界壯年運動會將在五月卅日晚間七點，在新北市鶯歌區新北市立美術館舉行閉幕典禮，當天下午五點至晚間十點，美術館周邊將進行彈性交通管制，也會加強大眾運輸服務因應，民眾可搭台鐵至鶯歌站，步行六分鐘即可抵達會場。

交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，美術館周邊當日交通管制路段包括文化路及館前路實施彈性交通管制，現場人員依據車流狀況彈性調整與引導措施，若流量較大，將視情況進行部分車道管制。

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志工盡心 帕拉日本射箭選手贈徽章

此外，雙北世界壯年運動會，其中帕拉項目田徑和射箭在板橋運動場舉行，志工提供賽事引導、報到、諮詢、翻譯外，還為身心障礙的選手推輪椅、撐雨傘、扛包包等服務，有語言志工因為盡心盡力，讓日本射箭選手阿雅（AYA）感動，除致贈二○二七年下屆世壯運LOGO徽章外，也邀請志工參加下屆在日本關西舉辦的世壯運。

擔任個人志工的卅九歲杜忠憲來自台南，因為從小愛射箭，還是國中校隊，目前在軍中服役，請休假來當志工，一對一為世界排名的日本選手阿雅（AYA）服務，因廿五日首日賽程下雨，阿雅乘坐輪椅與教練在帳篷區會淋到雨，他貼心的引導到避雨區，阿雅的教練感謝他的熱忱服務，送他一個二○二七年日本關西世壯運的LOGO徽章，並邀他前往參加。

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