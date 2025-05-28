新北推「交通懶人包」 端午連假暢遊避塞車

新店小旅行恰逢「碧潭水舞季」登場，每晚有6場精彩水舞可觀賞。 （記者陳奕劭攝）

2025/05/28 05:30

交通局提供國道疏運、易壅塞路段、瑞芳177觀光公車路線

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕本週五就是端午節的三天連假，新北市府交通局推出「端午連假交通資訊懶人包」，整合國道疏運措施、易壅塞路段與時段、瑞芳一七七觀光公車路線、新北市美術館系列活動與議長盃龍舟賽等交通建議，避免民眾因塞車而掃了遊興。

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國五石碇及坪林匝道 部分時段封閉

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，紓解連假期間的國道車流，高速公路局在五月卅日凌晨十二點至中午十二點，及卅一日凌晨五點至中午十二點，實施國道五號石碇及坪林南向匝道封閉措施，建議往宜蘭方向的駕駛人改走台九線；連假期間，凌晨十二點至清晨五點暫停收費。

29日至6月1日 國道客運享優惠

公路局也推出優惠措施，從五月廿九日至六月一日，全台有九十條國道客運路線享平日票價或原價的六折優惠，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後十小時內轉乘在地公車（不含高鐵快捷公車），享有基本里程或一段票免費優惠。

「新北市議長盃龍舟錦標賽」將於五月卅一日、六月一日在蘆洲區的微風運河登場，交通局建議民眾多利用大眾運輸，搭乘捷運至蘆洲站後轉乘接駁車或步行約十五分鐘抵達會場。

李淑惠說，想親近自然、探索北海岸明媚風光的旅客，可搭乘超人氣的「一七七瑞芳觀光公車」，沿線串聯深澳鐵道自行車、水豚君岩、黃金瀑布、九份老街等七大景點，民眾可使用TPASS一二○○元定期票、電子票證或現金搭乘，也可購買每日限量販售的四十九元一日券。

市立美術館舉行開館活動、碧潭有水舞

新北市立美術館從即日起至六月一日，每週末舉辦開幕系列活動，包括建築光雕、藝文演出及主題市集等；五月卅日舉辦世界壯年運動會閉幕式，建議駕駛人將車輛停在板橋火車站或鳳鳴火車站周邊，再轉乘台鐵火車前往，節省找車位的時間。

此外，新北市觀光旅遊局長楊宗珉推薦民眾可就近到新店小旅行，探訪美食、和美山步道、欣賞水舞煙火，「碧潭水舞」從即日起至七月六日，每晚六點半到九點、每半小時展演一次，在六月四日、十八日與七月五日有三場限定的水舞煙火秀。

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