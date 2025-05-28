新北環狀線板橋站增出入口 轉乘時間縮短

捷運環狀線板橋站在板橋車站「東一門」外新增出入口，未來轉乘捷運板南線、台鐵、高鐵都更方便。圖為完工模擬圖。 （新北市捷運局提供）

2025/05/28 05:30

板橋車站東一門外新設 舉行動土典禮 預計2027年完工

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋車站四鐵（台鐵、高鐵、捷運板南線、環狀線）共構，但板南線、環狀線轉乘要走一大段距離，並容易讓外地乘客迷路，新北市捷運工程局推動環狀線板橋站新增出入口工程，昨日舉行動土典禮。新北市長侯友宜表示，預計二○二七年完工，可將轉乘的十二分鐘步行時間縮短到五分鐘。

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板南線轉環狀線 縮短為5分鐘

侯友宜指出，新北環狀線每月總旅運量達一七○多萬人次，未來環狀線北環段、東環段通車，勢必再帶動新北環狀線運量增長，改善轉乘動線刻不容緩，其中板橋站是新北市交通樞紐，四鐵共構、鄰近轉運站與公車站，為加強轉乘便利性，環狀線在板橋車站東一門外新設出入口，可循電梯、電扶梯及樓梯直達環狀線月台。

轉乘台鐵、高鐵 減為4分鐘

侯友宜說，新增出入口用地涉及多單位持分、管線障礙、台高鐵機房等設施，經與相關單位協商，在今年二月取得共識、排除障礙；待新設出入口完工後，原本板南線轉乘環狀線時間可從約十二分鐘縮短成五分鐘，轉乘台鐵、高鐵由八分鐘縮短為四分鐘。

捷運局長李政安表示，新增出入口為地面型三層樓建築，設有上下行電扶梯各一座、無障礙電梯、樓梯，並設售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處等，將搭配指引標示、無障礙動線設計。

除板橋站，其他車體也有轉乘不便之處，侯友宜表示，所有路線都會詳細檢討與規劃。

捷運三峽鶯歌線等 也需增出入口

市議員江怡臻說，環狀線板橋站是大站，便利的轉乘動線可為民眾省下更多時間，希望如期如質完工；新北捷運網越來越綿密，未來通車的捷運三峽鶯歌線、萬大中和樹林線可能也會因時空環境改變，需新增出入口，盼市府適時調整，回應民意需求。

市議員張嘉玲指出，市府設置便民的轉乘設施，有助提升民眾利用大眾運輸意願；興建中的萬大線將與環狀線中和站轉乘，她在附近爭取設置YouBike站，呼籲市府重視站與站間的YouBike轉乘。此外，正在交通部審議的泰山板橋輕軌有一站鄰近萬大線莒光站，二站有些距離，希望加強轉乘銜接，盡量避免讓轉乘旅客日曬雨淋。

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