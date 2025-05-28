為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斥資32億興建 故宮南院二館上梁

    國立故宮博物院南部院區二館（國寶館）工程上梁典禮。（記者蔡宗勳攝）

    國立故宮博物院南部院區二館（國寶館）工程上梁典禮。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/28 05:30

    預計明年底完工 目標2027年底前試營運

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國立故宮博物館南部院區為導入更大型展覽，提供更多元的服務，投入三十二億元經費興建二館（國寶館），昨舉行上梁典禮，主體建築預估明年底完工，再斥資八億元進行內部典藏與修復等空間，預計二○二七年底前試營運，啟用後觀眾將可親見文物典藏與修護實況。

    故宮博物院院長蕭宗煌、行政院政務委員史哲、內政部政務次長董建宏、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及陳冠廷等昨參與上梁典禮，祈求工程順利、人員平安，見證故宮南院往雙主館階段邁進。

    未來典藏與修護空間將再投入8億

    蕭宗煌說，感謝行政院核定「新故宮計畫」興建南院二館，二館總樓地板面積約七五四○坪，設置有國際展廳、國寶廳及數位國寶廳，啟用後可大幅增加展示空間；二館主打「看得見的典藏空間」及「看得見的修復空間」，「後台工作前台化」可讓觀眾親見典藏與修護實況，發揮博物館教育功能。

    蕭宗煌說，二館完工後，南院樓地板面積將與北院相當，未來北院進行整修時，南院將擔起故宮文物展出任務，國寶文物北宋三件山水畫范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風圖」，將在年底首次移至南院展出。

    國寶北宋3件山水畫 年底南院首展

    史哲表示，「新故宮計畫」一○七億元將整修及擴建故宮南、北院，其中三十二億元興建南院二館硬體建設，八億元投入內部典藏、修復空間，加上先前興建的南院主館，政府投資南院超過一百億元，落實文化平權，均衡台灣發展。

    翁章梁表示，二館落成後將提升中南部文化建設能量，故宮南院周邊發展快速，台積電先進封裝廠正在興建，華泰名品城Outlet預計今年動土，鄰近推動三六七公頃重劃區，在文化、科技及產業推動下，未來十年將是嘉義縣「黃金十年」。

    國立故宮博物院南部院區二館主體工程預計明年底完成。（記者蔡宗勳攝）

    國立故宮博物院南部院區二館主體工程預計明年底完成。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播