斥資32億興建 故宮南院二館上梁

國立故宮博物院南部院區二館（國寶館）工程上梁典禮。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/28 05:30

預計明年底完工 目標2027年底前試營運

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國立故宮博物館南部院區為導入更大型展覽，提供更多元的服務，投入三十二億元經費興建二館（國寶館），昨舉行上梁典禮，主體建築預估明年底完工，再斥資八億元進行內部典藏與修復等空間，預計二○二七年底前試營運，啟用後觀眾將可親見文物典藏與修護實況。

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故宮博物院院長蕭宗煌、行政院政務委員史哲、內政部政務次長董建宏、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及陳冠廷等昨參與上梁典禮，祈求工程順利、人員平安，見證故宮南院往雙主館階段邁進。

未來典藏與修護空間將再投入8億

蕭宗煌說，感謝行政院核定「新故宮計畫」興建南院二館，二館總樓地板面積約七五四○坪，設置有國際展廳、國寶廳及數位國寶廳，啟用後可大幅增加展示空間；二館主打「看得見的典藏空間」及「看得見的修復空間」，「後台工作前台化」可讓觀眾親見典藏與修護實況，發揮博物館教育功能。

蕭宗煌說，二館完工後，南院樓地板面積將與北院相當，未來北院進行整修時，南院將擔起故宮文物展出任務，國寶文物北宋三件山水畫范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風圖」，將在年底首次移至南院展出。

國寶北宋3件山水畫 年底南院首展

史哲表示，「新故宮計畫」一○七億元將整修及擴建故宮南、北院，其中三十二億元興建南院二館硬體建設，八億元投入內部典藏、修復空間，加上先前興建的南院主館，政府投資南院超過一百億元，落實文化平權，均衡台灣發展。

翁章梁表示，二館落成後將提升中南部文化建設能量，故宮南院周邊發展快速，台積電先進封裝廠正在興建，華泰名品城Outlet預計今年動土，鄰近推動三六七公頃重劃區，在文化、科技及產業推動下，未來十年將是嘉義縣「黃金十年」。

國立故宮博物院南部院區二館主體工程預計明年底完成。（記者蔡宗勳攝）

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