2清潔隊員被打 雲縣府告妨害公務

林鄉清潔隊楊姓隊員在清運垃圾時遭民眾以竹棍襲擊。（水林鄉公所提供）

2025/05/28 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉楊姓清潔隊員前天下午隨車清運垃圾時，遭一名民眾持竹棍襲擊，造成胸部挫傷。水林鄉代理鄉長張東凱昨日前往楊員家慰問，嚴厲譴責暴力。雲林縣因加強執行垃圾分類回收，本月已接連發生兩起清潔隊員遭暴力攻擊事件，環保局長張喬維強調，將協助公所提起妨害公務的訴訟。

水林楊姓隊員遭竹棍打傷胸部

楊姓隊員前天下午五點隨車執勤清運垃圾，車輛行經一處垃圾清運定點時，一名年約六、七十歲男子站在人群中，手持竹棍多次襲擊楊員，造成楊的胸部挫傷。

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張東凱指出，經了解，襲擊楊員的民眾約在一個月前倒垃圾時，因垃圾夾雜廚餘被拒收，疑似心生不滿，竟然拿著竹棍在垃圾清運點等待，看見楊員後持竹棍上前理論，並多次以竹棍襲擊楊的胸部，且力道不小。

張東凱表示，今年至今水林垃圾已被退運十八次，高居全縣之冠，清潔隊員依規定執勤竟遭民眾暴力攻擊，對此他深表遺憾，嚴厲譴責一切形式的暴力行為，將依法究辦，保障所有隊員的安全與尊嚴。

月初斗南隊員被潑餿水、毆打

月初斗南清潔隊員也因民眾的垃圾裡有衣服，要求做好分類，遭民眾潑廚餘餿水及毆打，對此，張喬維指出，清潔隊清運垃圾過程都屬執行公務，環保局會協助公所對暴力行為提起妨害公務訴訟。

環保局長籲民眾落實垃圾分類

張喬維表示，去年雲林縣垃圾去化過程中，因分類不落實混雜鐵條、石塊、棉被等，發生卅多件去化設備故障，且今年至上週全縣廿鄉鎮市公所垃圾被退運達一百多件，呼籲民眾能落實垃圾分類，垃圾檢查、退運機制仍會持續嚴格執行。

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