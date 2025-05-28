心梗患者到院前給藥獲救 澎湖首例

澎湖縣消防局西嶼分隊高級救護技術員黃薇樺及隊員王秉翰，完成澎湖首例心肌梗塞病患到院前服藥。（澎湖縣消防局提供）

2025/05/28 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖緊急救護再創新紀錄！西嶼鄉一名許姓民眾五月二十四日運動時突發胸痛，家屬立即撥打一一九求助，消防局西嶼分隊高護技術員黃薇樺及隊員王秉翰獲報後趕抵現場，立即展開專業評估與急救處置，在抵達醫院前先投藥，成功搶救患者。

救護人員到場對患者施予導程心電圖（EKG）監測，結果顯示疑似急性心肌梗塞，隨即將心電圖影像即時上傳至「菊島守心鏈—心電圖群組」，經澎湖醫院副院長蔡文祥判讀為「急性心肌梗塞」，排除禁忌症後，由醫療指導醫師線上醫囑，救護人員立即於現場給予患者服用雙抗血小板藥物（包含Aspirin及Ticagrelor），並同步啟動醫院的心導管團隊待命。

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病患在送醫途中即服用藥物，相較以往到院後才開始服用藥物，提早約二十至三十分鐘，當病患抵院時，藥效正好發揮，除了可減緩病人症狀外，也可減少阻塞血栓持續產生，有助於第一時間把血管打通，進一步降低病患死亡率。

此次案例是澎湖縣消防局首度在到院前階段，成功完成雙抗血小板藥物給藥，並與醫院無縫銜接心導管介入治療，明顯縮短「發病至治療」所需時間，提升急性心肌梗塞病患存活率。

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