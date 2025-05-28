高雄鳳二市場推數位導覽 AR拍照、聽故事

2025/05/28 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山第二公有市場攜手跨蝦米文化推出「鳳二市場數位導覽」，以手機整合GPS實境導覽，還能AR拍照、聽店家故事，引進人潮打造夢想基地，民眾逛市場更有趣，並推動新住民文化培力，社區多元文化共融，展現市場新風貌。

鳳二市場曾是高雄最大型住商合一市場，已有一甲子歷史，店家攤位超過一百五十家，經發局鼓勵青年進駐市場創業，投入一一五萬元推動店家改造，其中印尼青年傳教士Tony來台多年，愛上高雄歸化為台灣人，於教會樓下開雜貨店，整修後像餐廳，環境很舒適，成為傳教、聚會好所在。

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跨蝦米文化策展人林喚玲是市場文化轉型重要推手，打造工作室作為社區據點，也是社會局新住民關懷小站，讓傳統市場成為社區教育與多元文化交流核心。林喚玲串聯青年店家推出「鳳二市場數位導覽」，建構在Popworld數位平台，整合GPS實境導覽、店家口述故事錄音，民眾逛市場走訪店家，彷彿老闆親迎說故事，還能以AR拍照做紀念，體驗文化與科技。

市議員林智鴻說，市場老化很多人尋找過去記憶，透過藝術文化工程進駐，加上AR科技運用，將人潮引進傳統市場，重新打造夢想基地，讓老市場重現生機。

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