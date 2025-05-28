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    高雄仁武92期特色公園 明年4月完工

    仁武區92期重劃區公園完工後將為民眾提供休憩好去處，圖為完工模擬圖。（高市工務局提供）

    仁武區92期重劃區公園完工後將為民眾提供休憩好去處，圖為完工模擬圖。（高市工務局提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕仁武區人口持續增加，即將突破十萬大關，高雄市政府將打造九十二期特色公園，包含中大型寵物公園、高鐵為主題的奔馳車廂遊戲場，預計明年四月完工。

    仁武區交通網便捷，人口自然增加率（出生率減去死亡率）連續十四年正數，截至今年四月，人口已達九萬九五四一人，逼近十萬大關。

    工務局昨宣布，仁武區九十二期重劃區公園開闢工程啟動，總面積五．三六公頃，採分期分區施作，第一期工程為公五、公六、公七公園用地及綠地，總面積一．七六公頃，預計明年四月完工，盼打造高架橋下的休憩環境，均衡水管路南北兩側發展。

    九十二期重劃區公園鄰近中山大學仁武校區、後安壘球場及仁武運動公園，串聯安樂東街、水管路及中正路，降低高架橋下壓迫感，串聯綠廊公園，並導入各年齡層使用的機能設施，第一期的公五、公六、公七用地，將分別設置友善寵物公園、特色遊戲場、鄰里公園。

    公五用地規劃的友善寵物公園將是高雄第一座中大型寵物公園，占地約○．四三公頃，其中寵物活動區域達○．二三公頃，活動空間區分為大中型犬區及中小型犬區，並設置圍籬，以雙層門單進單出，做為出入口防護措施。

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