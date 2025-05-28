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    駁興達電廠2燃煤機組偷開 台電董座：燃煤發電持續下降

    2025/05/28 05:30

    〔記者蘇福男、葛祐豪／高雄報導〕台電興達電廠三、四號燃煤機組和大林電廠五號機組近期相繼啟動，遭在野黨批評核三廠停役後缺電，台電「偷偷開機」、「火力全開」，民眾黨立委黃國昌等人昨天率黨團成員南下興達電廠考察，台電董事長曾文生親上火線釋疑，強調「火力全開」的說法，是刻意遮掩燃煤發電持續下降的事實。

    曾文生昨在興達電廠召開記者會，他表示，台電共有二百多部發電機組，其中大林電廠五號機組和興達電廠一、二號燃煤機組分別於二○二二、二○二三年除役，並轉為緊急備用機組。

    而興達三、四號燃煤機組目前為「服役中」機組，台電於二○一九年自主轉為備用機組，將分別於今年底、明年底除役。

    曾文生強調，至今年五月，大林電廠五號機和興達電廠一、二號機從未因備轉容量低於六％啟動，只有因機組需要定期啟動，分別啟動七、十四小時，興達電廠三、四號機組因備轉容量低於八％，而分別啟動一一七、一三五小時，距離法定上限七二○小時還很遠。

    台電強調，燃煤佔比自二○一七年卅九％持續下降至去年卅一％，今年預估將再降至廿六．九％，逐年轉型為低碳、低空污的燃氣發電為主。

    高雄市長陳其邁昨天重申，台電啟動備載機組發電，除了事先通知市府環保局，市府嚴格監督，也即時在網站公開發電資訊，不存在在野黨所指控的「偷開」。

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