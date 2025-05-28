高雄銀髮健身俱樂部 擬進駐市圖4分館

2025/05/28 05:30

訓練長者肌力、防失能 議員憂影響圖書館原功能 明天再討論

〔記者王榮祥／高雄報導〕衛福部「銀髮健身俱樂部計畫」在高雄將首度進駐圖書館，第一波規劃四個分館；但因議會對此案仍有疑慮，昨天審議未果，預定本週四再討論。

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因應高齡社會，為促使長者具有足夠肌力以降低衰弱風險，衛福部於二○二○年推動「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，由地方政府尋找合適空間設據點，鼓勵長者就近依各自需求進行相關活動，以延長健康餘命，預防及延緩失能。

國民健康署二○二一年至今年五月核定二六三處，高雄市有卅一處（含四處圖書館），內容包括健康評估設備、適合銀髮族的健身器具及專業人力。

長者愛去圖書館 評估可結合

高市文化局注意到部分長輩喜歡去圖書館，盤點六十一處館舍後選出高市文化中心（苓雅）、草衙（前鎮）、中崙（鳳山）、旗山等四處分館提案，經衛福部審議、會勘後通過，獲得七百萬元補助經費（市府配合款九十五萬元）。

議員建議導入足夠專業人力

議會昨天審議此案時，李雅靜、陳麗娜、陳玫娟等議員陸續發言，對於圖書館首度加入銀髮健身俱樂部計畫感覺很新鮮，卻也擔心會影響圖書館應有的閱讀功能，李雅靜建議衛生局應協助導入足夠專業人力，讓計畫展現實質效益。

文化局︰新加坡、北市有先例

文化局說明，新加坡與台北市等國內外城市，已有在圖書館打造銀髮族健康環境等設施的先例，後續會針對議員疑慮與建議，整合資訊再爭取議員支持。

經現場議員討論與協商，決議將此案延到週四審議，希望整體計畫執行時能更加完備。

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