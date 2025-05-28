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    高雄「崇實安居」社宅 6/9開放申租

    「崇實安居」社宅實品屋。（國家住都中心提供）

    「崇實安居」社宅實品屋。（國家住都中心提供）

    2025/05/28 05:30

    859戶、1至3房型 弱勢族群租金含管理費最低4820元起

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國家住都中心在高雄打造的首座社宅「崇實安居」已經完工，共有八五九戶，是目前高雄已完工戶數最多的社宅，將於六月九日起開放申租，弱勢族群每月租金最低只要四八二○元起。

    高雄已完工社宅 戶數最多

    「崇實安居」社宅位於左營海軍基地門口，樓高十四層，共有四棟，因應靠近軍區及左營外來人口多，一房多達五二三戶、二房二三二戶、三房一○四戶，已全部完工，將開放申請租住。

    線上申請 最快12月1日入住

    國家住都中心指出，一房型每月租金含管理費四八二○（弱勢）至一二一一○元；二房型八四四○（弱勢）至二○一九○元；三房型一○七八○（弱勢）至二三五二○元，將於六月九日至七月八日開放線上申請，十月九日抽籤，最快十二月一日入住。

    申請條件須設籍高雄市，於南高屏縣市無住宅，家戶動產小於四七九萬元、家戶不動產小於五七五萬元，且家庭年所得小於一二八萬元、每人月均所得小於五萬六一四○元。

    房仲︰三鐵生活圈 搶手物件

    房仲業者認為，「崇實安居」坐落於三鐵生活圈，車程十至十五分鐘可到台積電楠梓園區，社區內設有日照中心、兒童閱覽室、健身房及十二間店鋪，相當搶手。

    都發局指出，「崇實安居」共有八五九戶，在高雄已完工社宅中戶數最多；但興建中的楠梓「清豐安居」社宅有一五九四戶、鳳山「勝利安居」社宅Ａ基地有一八六五戶，未來將超越。

    截至今年四月底，中央在高雄興建一萬九八三三戶社宅、六九○七戶規劃中，合計二萬六七四○戶，加上高市府自建三○八六戶，總計達二萬九八二六戶。

    高雄市「崇實安居」社宅，將於六月九日起開放申租。（國家住都中心提供）

    高雄市「崇實安居」社宅，將於六月九日起開放申租。（國家住都中心提供）

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