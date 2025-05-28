《桃園》視察大北坑休區 陳駿季：活化農村關鍵是人

2025/05/28 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部長陳駿季昨天視察「龍潭大北坑休閒農業區」（大北坑休區），他表示，政府推動農村再生，不能只是外表，記得最初推動時幾乎都在做門口意向，而如何活化農村的關鍵是人，人要怎麼走？應該是從心開始，當人們有心時，很多事就可以一步一腳印做出來，像現在大北坑休區，就是人們數十年時間累積的成果。

陳駿季表示，大北坑休區早期生產茶葉頗有收益，但出現競爭後就慢慢沒落，怎麼樣恢復社區活力再度站起來，這樣的歷程，值得讓更多人知道，很多人認為農村再生只要引導年輕人投入農業，其實這是錯誤的概念，如果只是這樣，絕對沒辦法延續。

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他舉例說，許多青農返鄉是因為家中長輩年紀大了，但回歸農村的過程遇到許多糾結，像是小孩子的教育、配偶的後路等，所以農村再生其實帶動的除了農業本質，更要農村能創造更多加值的產業，其中可能也有一些商業，文化需更多創意、創新，人進來了以後，家庭願意跟著進來，才能持久。

大北坑農村發展協會總幹事陳鉦翰以「魯冰花季」為例指出，活動每年帶來約三十萬人次進入社區，不僅提升在地經濟收入與知名度，也找回大北坑產業歷史，更建立文化價值；他說，返鄉青年與地方的關係，如同魯冰花跟茶樹之間，魯冰花作綠肥，生產出高品質的茶葉後，再重新種植魯冰花，形成永續循環。

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