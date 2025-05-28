《桃園》髒亂通學巷 社區合力改造成「想巷」

平鎮幼兒園受邀參訪「想巷」。（記者黃政嘉攝）

2025/05/28 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕平鎮區延平路一段至德育路間的德育路六十八巷，長七十公尺且鄰近中壢國中，是重要通學巷，但長年因垃圾髒亂形成破爛暗巷，許多學生不敢行走，文史工作者巫秀淇攜手新勢里志工經過半年時間整頓、美化，已成為整潔明亮通行空間，並取名為「想巷」，六月起，志工團隊每月將在該處舉辦藝文市集，活化空間。

巫秀淇表示，去年十月開始研擬計劃改造這處暗巷，透過市府都發局社區規劃師的計劃補助四十萬元，改造初衷為達到學生通學安全，再用微型藝術方式置入、綠美化，日治時期的德育路對面為馬寮，延平路端對面早期為豬埔仔，是少見的舊城區老屋群遺跡，除具通學巷價值，也能串聯舊城區人文。

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巫秀淇說，改造工程包括全部重鋪柏油；延平路端的鐵皮屋，因較低矮，轉角處易撞頭部，重新上漆也裝防撞護條；陰暗處牆面上白漆；崩壞的泥磚屋請師傅修復磚牆，同時保留一塊裸露泥磚的牆面，讓人看見原貌；一處巷地原本堆滿垃圾，清運後布置黑板、課桌椅、粉筆，供孩子塗鴉、留言；德育路端出口原是破敗花圃，利用瓦屋的瓦片剪黏拼貼進行改造。

新勢里長李金興表示，過往暗巷下雨泥濘不堪，學生經過時，腳下得墊著磚頭通行，經過改造終於呈現平整、明亮的通道；他說，巷內土地有十幾筆產權，起初說服六位地主同意改造，後來感染其他地主加入幫忙，後續討論巷名，「大家想把這邊做成什麼樣子」？他提議命名為「想巷」，讓這條巷子充滿無限想像。

美國伊利諾州州立大學生及教授、平鎮幼兒園昨一同造訪「想巷」，促成跨國文化交流，該大學幼教系教授林燕凌表示，她多年來一直帶著學生到台灣體驗跨文化課程，希望學生將來成為老師時，能設計出適合「當地文化」的教學課程。

文史工作者巫秀淇攜手新勢里志工整頓、美化平鎮區德育路六十八巷，半年時間已整潔明亮，取名「想巷」。（記者黃政嘉攝）

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