《桃園》中壢中正公園地下停車場完工 8月試營運

中壢中正公園地下停車場暨活動中心新建工程完工，工區內煥然一新。（記者李容萍攝）

2025/05/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資十億餘元於二○二二年底動工興建「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心」，歷經二年三個月施工，已於四月申報完工，新建地下二層停車場近日也進場裝修，將於八月試營運。不過，對於嶄新的地下停車場、中央與興南里市民活動中心及寬闊大草原，地方卻是有喜有憂，期盼市府拿出魄力解決街友盤踞公園問題。

2里長籲解決周邊街友聚集亂象

中央里長楊萬焙、興南里長葉青旺表示，中正公園位於延平路、中美路與元化路的三角地帶，緊鄰中壢監理站、中壢商圈，公園面積廣達五．二九公頃，公園內有松鶴會館及籃球場等設施，如今多了提供汽車三四五席及機車六○五席的地下停車場，可以改善中壢站前停車位不足問題，也有提供里民使用的活動中心煥然一新，還有地面公園除保持景觀大草坪，還設置城市階梯舞台、攀岩等設施，里民都期待早日開放使用。

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兩名里長也說，讓地方憂心的是中正公園數十年來的街友盤踞問題，該處有數十名街友將物品隨意堆放公園內的天幕、松鶴會館前，不僅妨礙觀瞻，更影響他人空間使用權益，里民都期盼市府拿出整頓新明市場的魄力、決心，還給市民真正安全、休閒的乾淨公園。

議員促改名為中壢中央公園

對此，中壢區長李日強表示，公所關注公園使用品質，對於中正公園旁松鶴會館周邊街友聚集情形，已請市府社會局、警察局等定期每週進行關懷訪視與環境巡查，並請市府協助個案安置，防範街友長期占用公共空間。

另，市議員魏筠認為中壢中正公園這個名稱其實跟在地一點關係都沒有，缺乏記憶點；其次，內壢後站有中正里、中正國小，但中正公園不在中正路上也不在中正里周邊，而是在中央里和延平路、中美路、元化路上，建議市府不妨效法紐約中央公園，改名爲中壢中央公園，凸顯其位處中央里的事實，且目前仍在整修階段，若現階段更名，也不會造成行政成本的浪費。

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