《桃園》平鎮車站永久站址 「南延」至環南路

平鎮車站永久站將從原來的站址新富一街「南延」至環南路。圖為模擬圖。（桃市府提供）

2025/05/28 05:30

較原新富一街「南移」範圍還大 鐵路地下化最長的車站 2033年完工

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園鐵路地下化工程正進行中，平鎮車站臨時站預計明年啟用，爭議多時的永久站設址位置終於定案。市長張善政昨表示，永久站將從原來的站址新富一街「南延」至環南路，採大月台概念，可兼顧原址住宅密集區居民搭車便利性以及新址與捷運橘線聯合開發的可能，也將是桃園鐵路地下化最長的車站，永久站預計二○三三年一月完工。

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與原址距離200餘公尺

桃園鐵路地下化北端起於新北鳳鳴、南端終點為平鎮，平鎮車站臨時站位於新富一街及三街路口附近，永久站址原本定於該處，市府考量腹地狹小、道路狹窄開發不易，一度將永久站址改至東周鋼鐵廠附近，但因周邊多是稻田、設站效益有限，在地方建議下，市府最終決議永久站址南移至新富一街與環南路口，與原址新富一街及三街口距離二百餘公尺。

月台長度也會超越一般車站

議員陳韋曄昨日質詢平鎮車站進度。張善政答詢證實，經與交通部鐵道局協商後決定採兩全其美辦法，永久站址將從新富一街「南延」至環南路；他表示，原本規劃永久站「南移」至環南路，最後採為「南延」方案，差別是「南延」相較「南移」範圍大，也就是保留原址並往南連通到新址，未來平鎮車站月台長度會超越一般車站，通車後有兩個出口，分別在新富一街及環南路。

張善政強調，「南延」方案可照顧原址住宅區居民，也兼顧新址未來與捷運橘線聯合開發的可能性，橘線路線尚未定案，考量對環南路交通的衝擊，研擬往老街溪移動；捷運工程局表示，平鎮永久站已預留環南路到橘線的地下通道，橘線站址規劃在環南路以南的心路基金會，與平鎮永久站屬於共站非共構。

議員建議增設環南路南側出口

陳韋曄表示，市府將採月台向南延伸方案，未來也會和橘線共站，在規劃中卻遺漏環南路南側出口，建議市府應趁鐵路地下化契機，增設環南路南側出口，並納入此次填平工程一併施作，避免未來重複施工造成浪費與不便。

捷運局回應，考量平鎮永久站調整方案已通過交通部核可，並就兩階段施作與鐵道局達成共識，後續將待橘線核定進度，滾動檢討先行施作的可行性。

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