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    台中5處停車格 年底啟用AVI影像辨識

    國家歌劇院等5處周邊停車格建置AVI影像辨識系統，年底啟用。（中市府提供）

    國家歌劇院等5處周邊停車格建置AVI影像辨識系統，年底啟用。（中市府提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府交通局年底將啟用AVI影像辨識系統，透過嵌在人行道邊緣，或停車格地面的設備拍下車牌，實施無紙化開單，目前已陸續建置在國家歌劇院、逢甲商圈、南屯區的捷運綠線周邊、國美館與勤美商圈共五處一一○○個停車格，逐年擴大其他地區，預計至二○三○年建置二萬七千格智慧車格。

    無紙化開單 可下載APP查繳

    停管處去年已在美術園道周邊的停車格路面，嵌進二九七個AVI影像辨識系統，但出現高低落差問題，市議員黃守達更接獲民眾陳情，指差點被絆倒，市府因此要求廠商修改。

    交通局停管處原本規劃區區智慧停車計畫，為期七年，自二○二四年至二○三○年，一次編列總預算二十六億元，要在七年間分年期建置二萬七千格智慧車格，停管處表示，已陸續在上述地點的停車格建置AVI影像辨識系統，將在今年底啟用，實施無紙化開單，預計七年間可減少使用約四百五十萬張A四紙張。

    市議員黃守達提醒，市府在導入影像辨識車格的同時，也必須注意可能的誤判風險。

    至於如何繳費？停管處表示，可下載交通局的APP查繳，或綁定電子支付。此外，由於長輩可能比較不會下載，可到停管處臨櫃繳費或者到超商透過Ibon查詢列印繳費。

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