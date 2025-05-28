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    台中市政路延伸通車 工業區一路塞爆

    市政路打通，但因號誌控制不佳，造成台中工業區的工業一路大塞車。（民眾提供）

    市政路打通，但因號誌控制不佳，造成台中工業區的工業一路大塞車。（民眾提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕工業區往市區聯外道路不足，車流湧進台灣大道，造成尖峰時段塞車，為此市政府進行市政路延伸工程紓解，第一標工業區一路到安和路段於廿六日通車，廿七日第一個上班日，市政路延伸段吸引車流轉進工業區一路，造成工業區一路塞爆，不少上班族遲到；建設局長陳大田評估應是「新路效應」，已請交通局配合調整交通號誌改善。

    交通局將調整號誌改善

    台中市廿六日盛大舉辦市政路延伸第一標通車典禮，市長盧秀燕指稱將有效紓解台中工業區、精密機械園區及中科園區等三大產業聚落的交通壓力。

    不過，昨日市政路延伸段車流湧入，工業區一路多了來自市政路轉入車流，除了市政路轉工業區一路的路口塞車，因該路口多了一個紅綠燈，也造成工業區一路大塞車，甚至回堵到台灣大道，又造成台灣大道車流無法進工業區一路，民眾上班遲到怨聲連連；在地議員林祈烽、陳淑華及楊大鋐均指出，接獲不少民眾反映塞車，促加速改善，勿讓該塞車成日常。

    陳大田指出，市政路延伸段路寬達六十公尺，雙向共有八個車道，應足以疏納車流，但昨日確實出現「新路效應」，吸引非正常必經的體驗車流進入，已請交通局再優化號誌。

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