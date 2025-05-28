台中海線主題遊樂 觀旅局擬推套票

海線有高美濕地等眾多景點，卻未串聯，市議員建議推主題套票。（觀旅局提供）

2025/05/28 05:30

有高美濕地、大甲鎮瀾宮、梧棲漁港、大安濱海樂園等 但缺乏整合

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國外為吸引觀光客，常推出主題套票，市議員施志昌指出，台中海線有很多觀光景點如高美濕地、大甲鎮瀾宮，因缺乏有系統的行銷，旅客只單點遊玩卻未串聯，像日本推出的主題觀光套票相當成功，值得參考，觀旅局則表示，未來會推出以海線遊樂為主題的旅遊套票。

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議員：無法串聯 發揮觀光潛力

議員施志昌指出，日本神奈川縣葉山町與京急電鐵合作的「葉山女子旅套票」，成功吸引女性與自由行旅客，台中海線擁有高美濕地、大甲鎮瀾宮、梧棲漁港、大安濱海樂園等觀光資源，卻長期受限於交通不便與缺乏整合行銷，景點無法串聯，民眾只會一個景點一個景點玩，無法充分發揮海線的觀光潛力。

建議試辦療癒系海線女子旅套票

他要求市府應主動盤點資源，從女性友善與慢活旅遊角度重新打造品牌，可先試辦規劃「療癒系海線女子旅套票」，為海線觀光增溫，他強調，要發揮台中的觀光潛力，一定要跨局處，例如從交通整合與票券設計著手，由交通局串聯台鐵與市區公車，推出一日或多日票券，並結合在地消費優惠。

施志昌並指出，觀旅局還要規劃景點路線與療癒體驗，提出主題路線，如高美濕地生態導覽、大甲宗教文化巡禮、梧棲漁港美食與海岸散步等，才能吸引年輕族群。

觀旅局表示，最新台灣好行「六七九活力海洋線」已於五月四日通行，未來市府會推出以海線遊樂為主題的旅遊套票，行銷海線獨特觀光吸引力，另外，也會持續配合交通局「台中市交通行動服務計劃」，推出各種套票方案。

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