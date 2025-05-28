盧秀燕自豪文化城 議員籲務實營運

綠美圖是國內首座美術館與圖書館共構的建築，目前內部圖書區裝修中。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/28 05:30

綠美圖、會展中心年底營運 盧稱世界級建設被批說大話

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖及國際會展中心年底將營運，市長盧秀燕廿七日自豪說，台中打造的是世界級的建設，台中人終能抬頭挺胸說是文化城及經濟城；但多名議員不以為然說，上述工程延宕，台中人的驕傲不能光靠硬體空殼，與其現在就說大話，不如務實規劃營運效益，真正帶動台中的文化與經濟競爭力。

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市政府市政會議昨日進行台中綠美圖及台中國際會展中心專案報告，台中綠美圖是國內首座美術館與圖書館共構的建築，預計十月廿八日試營運、十二月十三日開館，會展中心預計六月點交給外貿協會，預計十月廿一日試營運舉辦國際五金展，今年十二月底前開幕。

盧秀燕指出，台中被稱為文化城，諷刺的是沒有自己的市立美術館，也沒有總圖，台中也是全國最大產業聚落，也沒有會展中心，更無可容萬人的室內場館，很多演唱會無法在台中舉辦，包括綠美圖及會展中心、台中巨蛋等三大建設，是她上任後給市民的許諾；她自豪強調，她做的不僅是城市建設，是做世界級建設，建設開花結果，台中可以抬頭挺胸說是文化城、經濟城，台中人可以非常有光榮感。

陳淑華：盧接手後工程大延宕

市議員陳淑華不以為然指出，綠美圖是前市長林佳龍時期規劃，會展中心甚至在林佳龍任內就已發包，盧秀燕接手後卻工程大延宕，市民等了七年才完工，盼盧不要沾沾自喜，後續營運效才是重點。

議員張芬郁與黃守達也說，文化重內涵而非硬體建設，盧秀燕當年錯過讓台灣近代藝術典藏中心落腳台中州廳，失去了一個以台中為據點、重建台灣藝術史的機會，卻誇談蓋好大型建設即成為文化城，這才是最大諷刺。

林德宇：驕傲不能光有硬體空殼

議員林德宇也批評，台中人的驕傲不能光有硬體空殼，與其說大話，不如務實拿出執行效率。

綠美圖中的市立美術館有全國最高展示大廳。 （記者蘇孟娟攝）

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