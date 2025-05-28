夫妻遭撞一死一傷 心智6歲獨子待援

2025/05/28 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南玉井日前發生駕車暴衝事件，導致一對夫妻一死一傷悲劇，留下「心智六歲」的廿七歲獨子張揚任，由高齡八十餘歲的外婆照顧。張揚任長年參與南瀛民族樂團義演，團長楊正安決定站出來幫忙，盼大家送暖。

古箏功力不輸一般人 長年參與義演

心智年齡僅六歲的張揚任，每週六由父母從玉井接送往返北區南瀛民族樂團學習古箏，楊正安說：「揚任還無法理解死亡是什麼，車禍發生後，他每天打好幾次電話給我，說要爸爸媽媽陪他，每次聽完他的電話，眼淚就不聽使喚的掉下來。」

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楊正安提及，揚任小學起展現出對音樂的興趣，最後決定學古箏，期間完成到佛光山演出的夢想，古箏功力不輸一般人，能完成獨奏演出，也曾到國內外巡演；但心智年齡只有六歲，生活仰賴家人照顧，連到便利商店買東西都無法獨力完成。

南瀛民族樂團團長盼大家送暖

張揚任平時由父親透過手機錄影將每日練習畫面傳給楊正安做指導修正，每週六則到北區教室團練，楊正安說，意外發生後，揚任因為執著於找父母，都不願練習，直到這兩天才又願意重拾古箏。但張爸爸幫揚任拍攝的最後一支練習影片，就停留在發生死劫的前一天，令人不勝唏噓。

張揚任媽媽目前已轉出加護病房，但仍需開刀治療，揚任則暫時由八十多歲的阿嬤照顧。楊正安說，發生事故後開始有周遭朋友想捐款協助，在與親屬懇談後決定站出來幫助他們，也希望大家能幫忙揚任媽媽集氣。

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