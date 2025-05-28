兒藝教育節 五藝系列活動開跑

參與台南市「兒童藝術教育節」，大竹國小學童以木頭為創作媒材，開心展示作品。（南市教育局提供）

2025/05/28 05:30

以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」為主軸 打造專屬兒童嘉年華

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「兒童藝術教育節」即日起陸續推出系列活動，包括音樂、舞蹈、戲劇跨域演出，讓孩子們成為主角，開展兒童藝術教育多元風貌，打造專屬台南的兒童嘉年華會。

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市長黃偉哲昨為活動暖身宣傳時表示，這是全國唯一「兒童藝術教育節」的五藝系列活動，提供學生藝術創作發表空間，不僅培養欣賞能力，更能發掘藝術潛能，讓台南的孩子有別於其他城市孩子，並從學習、觀賞與表演過程中獲得充足的藝術養分。

藝術家進校園帶學生創作

今年兒童藝術教育節邁入第六年，每年都以學生為出發點，透過活動為孩子們搭起發揮創意的舞台。今年特別的是，媒介本土青年藝術家何俊億、李鈺昕、官郁珊、徐均育、郭笠葳、陳連翃進駐校園，帶領學生創作，各組都用不同媒材，像是白河區大竹國小以木頭為創作題材，佳里區通興國小使用鋁線，南化區玉山國小運用棉線，南區喜樹國小則用紙漿創作，大手牽小手，天馬行空發揮創作力。

教育局副局長楊智雄表示，今年活動別具意義，首度促成師生與青年藝術家共同創作大型藝術作品，並結合兒童文學得獎作品，在市圖新總館展出，展現豐富多元的藝術能量。

多元知性、熱鬧感性至8

兒童藝術教育節即日起至八月，以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，多元知性且熱鬧感性。「藝起玩」—跟著朵朵闖通關，有藝術創意市集、藝術體驗及闖關互動，滿足學生動手玩樂趣與挑戰成就感；「藝起賞」—創意美術作品展，由學生與本土青年藝術家跨域共創作品，另一亮點則是深獲好評的「小黑琵圖文徵件」，將於市立圖書館新總館共同展出獲獎徵圖及童詩作品。

「藝起SHOW」將邀請在全國學生創意戲劇比賽優異的學校團隊表演音樂舞台劇、偶戲跨域展演，展現「台南囡仔有藝思」。

教育局表示，今年規劃的「藝起學」親子夏令營，將南市藝術輔導團教師規劃課程帶領親子走讀在地文物，透過結合實境拍攝、AI人工智慧工具進行影像與音樂的數位藝術創作，活動詳情可上「台南市兒童藝術教育節」粉絲專頁。

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