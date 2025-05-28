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    屏東防偷拍 議員促強化校園安全網

    校園內的廁所很容易被偷拍，需要定期檢測。（記者葉永騫攝）

    校園內的廁所很容易被偷拍，需要定期檢測。（記者葉永騫攝）

    2025/05/28 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員梁育慈昨天在縣議會業務質詢時，揭露屏東縣近三年性影像犯罪偷拍案件高達五二一件，成年人有四○六件，未成年有一一五件，校園偷拍則有四件，認為不管在公廁場所、校園內都應該加強反偷拍的措施並加裝監視器，以保護學生及民眾的安全。

    梁育慈表示，去年爆發「創意私房」性影像網站事件引發社會譁然，不但知名藝人是會員，還有不少偷拍的色情犯罪影片，被害人都不知道自己被偷拍，涉案人甚至有警察跟老師，而且長期偷拍，這樣的犯罪類型讓民眾恐慌害怕，尤其是多數受害者不知道自己受害，所以校園安全的性影像犯罪一定要防範。

    她二十六日有先針對工務處縣內所轄公廁要執行反針孔，要求加裝監視器降低手機的偷拍，現在不只是只有針孔，隨著科技的發達，每個人手持的智慧型手機也能進行偷拍，很難防範，要求縣府教育處在一個月內提出安全策略，各學校定期執行反針孔，強化防偷拍措施，建構校園安全網。

    縣府教育處長楊英雪說明，強化建構校園安全網會研擬相關措施，而學校原本就有進行各項強化措施，並且採購反針孔防偷拍的設備，相關細節會再研議評估 希望可以透過各種校園行政作為，來確保學生校園安全。

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