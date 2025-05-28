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    屏檢社會勞動專案 學童嘗親手種玉米

    林邊仁和國小學童到場品嘗自己所種下的玉米。（記者陳彥廷攝）

    林邊仁和國小學童到場品嘗自己所種下的玉米。（記者陳彥廷攝）

    2025/05/28 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東地方檢察署為充分運用社會勞動人員回饋社會，結合屏東縣林邊鄉永樂社區發展協會、林邊鄉仁和國小於今年三到五月辦理「農家樂暨食農教育」社會勞動專案，昨天學童到林邊福記古厝品嘗自己親手種下的玉米及手作的麵包、青草茶，是笑說「自己種得食物最美味」。

    林邊永樂村的福記古厝是當地永樂社區發展協會的核心，村長蔡玉心與社區發展協會共同維護已成為「歷史建築」的百年福記古厝外，還在外側借下大片土地，有時種花草引蝶，有時則是種稙作物，成為附近中小學生「開心農場」，最新作物就是玉米，昨天由七十天前親自種下的學生前來採收。

    屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，專案安排國小學童、社區志工以及社會勞動人員共同栽種玉米，成長期則由社會勞動人員負責施肥、除草與灌溉，用心照料換來豐收，昨天見到孩童在田間奔跑摘下金黃飽滿的玉米臉上所洋溢的喜悅，也在不經意中接納了社勞人。

    陳錦盈指出，到林邊永樂社區的社會勞動人員提供八四三一二小時的勞動服務，若以現今時薪一九○元計，已創造一千六百萬元的產值，這些不僅節省人力，更發揮社會勞動制度帶來的公義效益，且大多數犯罪人最後還是得回到社區，易服勞役以體力與專業技能服務社會，為自己過去的錯誤補償，過程也學習到合作、耐心與責任感等正向價值觀，進一步降低再犯的可能性。

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