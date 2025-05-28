屏東下埔頭 海水供水系統開工

屏東縣政府在佳冬鄉舉行「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」動土典禮。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/28 05:30

涵蓋377公頃養殖區 導入監控與預警系統 預計2027年3月完工

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為翻轉沿海養殖業困境，屏東縣政府昨日在佳冬鄉舉行「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」動土典禮，這項總預算高達三十五億元的重大工程，首階段獲中央疫後特別預算補助，預計二○二七年三月完工。縣長周春米強調，此系統將提供穩定海水供應，解決私設水管亂象、地層下陷及海堤安全隱憂，後續將擴建至大庄、東海，打造屏東永續漁業新典範。

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漁民設「水管牆」將走入歷史

屏東林邊、佳冬、枋寮一帶長期仰賴淡水養殖，漁民私設取水管線形成「水管牆」，不僅阻塞排水溝導致淹水，更造成地層下陷及海堤結構風險。為此，縣府積極推動淡水養殖轉型海水養殖，先前已設立「佳冬塭豐海水供水站」，成效顯著。新建的下埔頭海水供水系統將進一步擴大服務範圍，涵蓋三百七十七公頃養殖區，導入中央監控與水質預警系統，大幅提升水質穩定性，降低病害與用藥，實現高效管理。

提升水質穩定性 降病害與用藥

「這是屏東漁業的轉型關鍵！」周春米表示，完工後除提供穩定水源，還將保留潮間帶生態，設置管理中心與解說空間，作為環境教育及技術推廣基地，成為全國海水養殖升級的示範案例。漁民代表感動表示，過去為搶水源得日夜監控水質，如今政府主導專業供水系統，讓他們備感重視，期盼工程早日完工，迎來穩定的養殖未來。

漁業署承諾續完善漁業基礎設施

立委徐富癸讚許周春米長期關心漁業建設，呼籲漁業署持續補助老舊設施更新、供電強化及道路橋梁改善，全面提升養殖環境。漁業署長王茂城也承諾，中央將持續支持屏東完善漁業基礎設施，確保產業永續發展。

同日，歷時五年完工的枋寮區漁會新建魚市場正式啟用，採現代化設計，改善老舊市場的衛生與安全問題。周春米指出，枋寮漁港為屏東漁業重鎮，未來將持續推動製冰廠新建及漁港擴建計畫，強化冷鏈與拍賣環境，結合在地農特產與觀光資源，打造漁村經濟新亮點。

屏南淡水養殖私設大量取水管線相當不美觀。（記者蔡宗憲攝）

新建「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」，完工後可提供養殖戶供水。（屏縣府提供）

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