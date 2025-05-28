知本「捷地爾」閒置 議員提邀台積電設廠

台東捷地爾開發區緊鄰太平洋，面向中央山脈，且是大片的公有地。（記者黃明堂攝）

2025/05/28 05:30

建議走向高科技 縣長饒慶鈴允諾邀台積電評估

〔記者黃明堂／台東報導〕「護國神山」可能到台東設廠？位於知本海濱占地兩百多公頃的捷地爾開發區閒置數十年，縣議員陳宏宗昨天在總質詢時提出邀台積電到此設廠的想法，台東的自然環境將是吸引高科技人才的誘因；縣長饒慶鈴肯定這個想法，允諾邀台積電評估在台東設廠可行性。

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陳宏宗說，捷地爾開發區先是縣府招商招來空殼公司，後來招商發展光電，卻因與廠商解約，最近被台東地方法院判決縣府應返還業者逾一億元履約保證金加利息；這塊地對台東來說是一塊寶地，他尊重保育團體主張這裡有濕地的看法，但濕地並非全部，至少還有一百多公頃可以開發，台東不要停留在觀光及農業，應該大膽走向高科技。

陳宏宗說，他曾到南科及竹科走訪，高科技人才都很嚮往大自然，上班關在封閉無塵環境，最希望下班後有大自然可以放鬆心境，捷地爾面向中央山脈、緊鄰太平洋，還有知本溫泉，對他是最好的休閒環境；另外，台東有三分之一原住民人口，除了傳統文化，也應該讓他們能走向高科技，台積電如能在台東設廠吸納原住民人才，更符合根留台灣的理念。至於交通上，此處緊鄰台九線及台十一線，南迴公路已拓寬，鐵路電氣化且正雙軌化，相當方便。

陳宏宗詢問後，饒慶鈴、副縣長王志輝、秘書長盧協昌、農業處長許家豪、交觀處長卜敏正均表示歡迎台積電設廠，王志輝認為台積電設廠最先要解決水及電的問題。台積電近年來常到台東關懷公東高工的辦學，饒慶鈴說在台東設研發中心很不錯，她會請台積電也評估到台東設廠的可行性。縣議長吳秀華則感謝陳宏宗提出了邀台積電到台東設廠的大膽想法。

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