台北文山區道路規劃 挨批停留上古世紀

市議員耿葳昨天在市政總質詢上指出，民眾對現行道路規劃不滿意。（記者張嘉明攝）

2025/05/28 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會昨天進行市政總質詢，市議員耿葳表示，文山區因長年積累的區域規劃失衡，大量移入人口及車輛，加上社會住宅、捷運環狀線南環段等重大建設進駐，導致當地交通壓力負荷過大，興隆路、辛亥路、木柵路上、下班時間大塞車，還有路不平、路邊臨停佔道、交通標線號誌形同虛設等問題，民眾罵聲連連，質疑道路規劃是否停留在上古世紀。

對此，都市發展局會後指出，有兩處施工中社宅今年完工，陸續還有三處要開工，另捷運南環段要到二○三一年完工。對此，市長蔣萬安允諾專案檢討。

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全區有12處社宅、52所學校 人口稠密

耿葳指出，根據統計，文山區腹地面積約佔卅一．五平方公里，現有十一萬○五四五戶、廿五萬六○五一人，人口稠密，轄內有六所大專院校、五所高中職、六所完全中學、十二所國中、廿三所小學，區域內合計十二處社會住宅，兩處正在施工中、三處規劃中，其餘皆已完工。

市府都市發展局說明，施工中的景豐一區社宅預計今年六月底完工、興隆社宅I區估今年底完工。規劃中的景豐社宅二區預計二○二六年開工、二○二九年完工；興隆社宅FH區明年開工、二○三一年完工；樟新水岸社宅二區設計與工程期程尚在規劃中。此外，捷運南環段兩個區段標都已發包開工，市府先前推估二○三一年完工。

興隆路、辛亥路、木柵路 通勤時間大塞車

耿葳提到，民眾現行抱怨路段諸如興隆路、辛亥路、木柵路等鄰近學校、醫院、社宅與捷運站，通勤上下班時間容易大塞車，還有路不平、路邊臨停佔道、交通標線號誌形同虛設等問題，質疑道路規劃是否停留在上古世紀，如果周邊加上前述重大建設施工，交通亂象恐變得更為嚴峻。

耿葳建議，市府應建立具備交通流模擬、人口導入預測、施工影響預警功能的區域性模型；參考日本、韓國、新加坡的經驗，納入都發、建管、捷運、公運資料，成立跨局處交通需求預測小組；對於未來社宅與都更開發量體，交通局主動介入，預留車輛轉出緩衝區、分流設計。

蔣：引進AI技術 著手文山交通模擬改善

蔣萬安說，重大建設動工過程中，對地方交通產生衝擊在所難免，但會做好評估跟交維計畫，也和地方充分溝通，盡可能降低對民眾的影響，另責成市府交通局、資訊局評估能否結合人工智慧（AI）技術建置預測模型，將先從文山交通專案模擬改善。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉補充，文山區未來公共工程建設，已由副市長張溫德組成跨局處小組開會討論，對各項工程的影響會防範於未然，減少施工衝擊；交通模擬部分，將採長期方式來推估未來交通需求。

興隆路、辛亥路、木柵路上、下班時間大塞車，還有路不平、路邊臨停佔道、交通標線號誌形同虛設等問題，民眾罵聲連連，質疑道路規劃是否停留在上古世紀。（資料照）

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