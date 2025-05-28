晴空匯2勇消殉職週年 火調初稿完成

內政部針對竹市晴空匯火警調查報告初稿已完成。圖為火警時搶救畫面。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/05/28 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市晴空匯大樓去年五月廿六日發生火警，造成兩名消防員殉職，時代力量新竹市議會黨團質疑調查報告至今仍未公布。內政部昨表示，已完成災害事故原因調查報告初稿，近期將召開災害事故調查會會議，對消防人員罹難原因提出改善災害搶救策略及相關建議事項。

內政部：將提改善搶救策略

內政部指出，案發第一時間就依消防法啟動災害事故調查，並派員前往災害現場瞭解救援情形及協助火災原因調查鑑定，也提供救災訊息、協調資源及赴分隊慰問。

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內政部說，目前已完成災害事故原因調查報告初稿，近期將召開災害事故調查會會議，並依新竹市政府函報相關資料及委員現地勘查與訪談結果，提出改善災害搶救策略及相關建議事項。

內政部提到，本案發生後，於去年五月廿七日、六月四日至新竹市進行兩次現場勘察，六月十八日召開第一次調查會議，後續分別於去年七月至十月間進行四次訪談作業，共計訪談四十三人。

內政部表示，將持續綜整救災過程、建築及消防安全管理等資訊，近期將召集調查委員、專業人士、消防基層人員代表等，召開災害事故調查會會議，後續將針對消防人員罹難原因提出改善災害搶救策略及相關建議事項並對外發布，以防範未來再發生類似悲劇事件。

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