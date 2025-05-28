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    首頁　>　生活

    施政滿意度 竹市連3年倒數第一

    2025/05/28 05:30

    高虹安涉貪停職榜上無名 林志潔呼籲雙罷成功 找回光榮感

    〔記者洪美秀／新竹報導〕由雜誌所做的各縣市首長施政滿意度調查結果昨天公佈，新竹市在八大面向總評比再度蟬聯倒數第一，涉貪停職的市長高虹安榜上無名，八大面向中全國倒數第一的有教育、道路交通、觀光休閒、消防與公共安全，醫療衛生倒數第二，警政治安、環保倒數第三。對此，市府尚無回應。新竹市雙罷免總部發言人林志潔呼籲新竹人站出來，罷免貪污被停權的高虹安，找回城市光榮。

    不滿意度分數全國第一 民代批

    林志潔說，竹市的市政成績連續三年全國倒數第一，更令新竹人難堪的是，縣市首長部分，新竹市不在評比內，完全找不到新竹市。因為市長貪污被停權，代理市長放飛自我，停權市長又代理代理市長，難怪雜誌真的不知道到底要放誰的名字才好。呼籲新竹人站出來，罷免貪污被停權的代理代理市長高虹安，以及毫無作為、包庇組織犯罪暴力討債的立委鄭正鈐，新竹市值得更好的治理者和民意代表。

    市議員曾資程說，在雜誌首長滿意度調查中，新竹市長沒有排名，榜上無名。至於施政八大面向平均滿意度，竹市得分是全國倒數第一，不滿意度分數全國第一；在施政滿意度調查八大面向中，教育、道路交通、觀光休閒、消防與公共安全全國倒數第一，醫療衛生倒數第二，警政治安、環保倒數第三。

    高出席端午活動 被諷自吹自擂

    市議員施乃如表示，市政已每況愈下，涉貪停職市長高虹安竟還出席活動、潛入各社區端午活動、並收割前朝建設政績。市政好不好，市民最清楚。這不是靠佳節活動上台說幾句話自吹自擂就能瞞天過海，數字會說話，生活感受更騙不了人。

    施乃如說，罷免連署第二階段超過五萬名市民參與，這就是最清楚的民意表態，接下來的第三階投票關鍵時刻，呼籲市民用選票下架讓新竹蒙羞的立委與停職市長，讓竹市重回光榮感。

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