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    爭設實中不順 苗縣擬升格大同高中

    苗栗縣立大同高中規劃升格。（大同高中提供）

    苗栗縣立大同高中規劃升格。（大同高中提供）

    2025/05/28 05:30

    規劃純高中學制 與清大、陽明交大合作開課

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣爭取設立科學實驗中學案推動不順，縣府規劃因應方案，盼透過爭取中央經費補助，評估將縣立大同高中（見圖，大同高中提供）升格為實驗中學，此案若可行，縣長鍾東錦要求一定要有品牌，會考成績一定要在國立竹南高中之上，留住優秀學子就近入學。

    鍾東錦：依國科會流程要走10年

    行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣已獲核定，縣府評估園區人口將持續上升，教育需求倍增，全力爭取竹南科學園區實驗中學，並匡定大同高中南側九公頃用地，但國科會要求待科學園區完整取得後，再來選址設校。

    中央補助經費 地方自行設校

    鍾東錦認為，若依照國科會設定流程，設校完成已是十年以後，昨天縣務會議討論一一六學年度龍子入學高中增班議題時，鍾東錦表示，中央如果僅應允補助設校經費，由地方自行設校，教育處必須擬訂完善的規劃，做好前置作業，以即時提出因應方案，希望教育處能夠深入評估研擬對策。

    教育處長葉芯慧表示，初步規劃將大同高中升格實驗中學，改為純高中學制，國中部安置到竹南鎮「文中七」照南國中分校預定地；實驗中學一個年級約三班，教師部分，就以現有縣內高中老師為基礎招募，如果有增班需求，再向外招聘老師因應。

    教育處：提升軟、硬體吸引就讀

    葉芯慧說，實驗中學設立後，吸收的一定是頂尖的孩子，大同高中升格實中規劃案，可以考量與國立清華大學、陽明交通大學合作開設課程，透過特殊選才、學測比分設計，提升軟、硬體等條件吸引就讀，教育處會進一步評估經費，向國科會、教育部爭取。

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