新城合署辦公廳舍 面積將少7成

新城合署辦公廳舍位於「大坌坑文化層」與「花岡山文化層」上，將變更設計並減少基地70％面積。（花蓮縣政府提供）

2025/05/28 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議會持續關心「新城鄉合署辦公廳舍工程進度」，由於工地發現珍貴史前文化「大坌坑文化層」與「花岡山文化層」，花蓮縣文資委員決議，同意消防局採變更設計方式進行規劃，基地開挖將大幅減少七十％，兼顧文化資產保存及地方發展，工程有望於六月同意變更設計細節後恢復施工。

花蓮縣議會昨天定期大會總質詢時，楊華美及張美慧等議員持續關心「新城鄉合署辦公廳舍工程進度」，縣長徐榛蔚表示，十五日已召開第四次文資審議會，同意消防局採變更設計方式進行規劃，基地將大幅減少七十％，縣府採納「文化要保存，建設要推進」建議，設計細節也將兼顧文資保存與地方發展。

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新城合署辦公廳舍工程於去年十一月開工，因既有建物老舊，將拆除重建辦公廳舍供消防、警察及戶政等單位使用。因開發基地鄰近考土遺址，十二月時要求相關單位應依《文資法》規範，今年一月民眾通報發現史前陶片遺物後立即停工，多次考古試掘、現地會勘、探溝、調查等調查程序，決定地下開挖面積大幅度調整從原約二千平方公尺減少至六百平方公尺，整體減幅達七十％。

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