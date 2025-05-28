花蓮FUN暑假 鯉魚潭化身水上樂園

花蓮縣觀光處今年推出「花蓮FUN暑假」活動，在鯉魚潭主打5大水上設施，潭面上的巨型紅面鴨充氣裝置將不再出現。 （花蓮縣府提供）

2025/05/28 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁在二○一四年仿照黃色小鴨，推出了十五公尺高的巨型紅面鴨放在鯉魚潭水面上當成觀光景點，一放就是十年。屢遭議員、民眾詬病了無新意且抄襲。花蓮縣府觀光處今年推出「花蓮FUN暑假」活動，活動主打五大水上設施，潭面上的巨型紅面鴨充氣裝置將不再出現。

花蓮連辦十多年的「紅面鴨FUN暑假」，每年在寒、暑假搬出巨型紅面鴨充氣裝置放在鯉魚潭水面上，被民代抨擊「看膩」了。縣府最新出爐「花蓮FUN暑假」將化身全台最潮水上樂園，有SUP立槳、獨木舟等五大清涼活動，唯獨不見「紅面鴨」，觀光處長余明勳打趣說：「紅面鴨去放暑假了」，要給遊客更多驚喜！

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放10年無新意 紅面鴨退場

國際藝術創作者霍夫曼的「黃色小鴨」在基隆、高雄展出造成轟動，二○一四年，前縣長傅崐萁仿效巨型黃色小鴨而造出的紅面鴨，每年在鯉魚潭水上浮沉，但一放就是十年，在議會中多次被民代檢討，認為紅面鴨活動一成不變，建議應重新檢討。

縣府觀光處指出，今年「花蓮FUN暑假」七月十二日至八月十日登場，要將鯉魚潭風景區化身全台最潮水上樂園！SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托等五大設施清涼登場，還有創意展演與在地市集等豐富內容，日夜皆精彩。

開閉幕將安排絢麗煙火秀

余明勲說，開閉幕將安排絢麗煙火秀壓軸，其中活動開幕日將由「國際舞鈴劇場」與「即將成真火舞團」聯袂演出，搭配夜間星空煙火點亮潭畔夜空。至於外界好奇「紅面鴨」去哪？余明勲打趣說「就讓紅面鴨放暑假去玩」，但小型的紅面鴨仍是會在池畔與遊客見面。

每年耗資二千五百多萬的「紅面鴨FUN暑假」活動，近年被無黨籍議員楊華美、魏嘉賢、民進黨籍議員張美慧等人多次質詢觀光效益何在，張美慧說，從傅崐萁擔任縣長以來，活動一成不變，包括「夏戀嘉年華」、「紅面鴨」等，帶來多少觀光效益？縣民有感嗎？「紅面鴨」將退出鯉魚潭水面真是太好了。

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