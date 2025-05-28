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    端午連假 國五收假日恐塞逾13小時

    端午連假預估宜蘭湧現人車潮，警方進行交通疏導。（警方提供）

    端午連假預估宜蘭湧現人車潮，警方進行交通疏導。（警方提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕端午節三天連假將於卅日展開，首日起天氣逐漸好轉，宜蘭縣政府交通處表示，依據往年經驗，將有大量車潮湧上國道，國道五號單日雙向交通量預估達七萬輛次以上，最壅塞時段恐長達十三小時。

    單日雙向車流 估破七萬輛次

    縣府交通處預估，國五南下壅塞時段，分別是卅日清晨五點到下午五點、卅一日清晨五點到下午三點；北上壅塞時段為卅一日上午十點到晚上九點、六月一日收假日最塞，恐從上午八點到晚上九點連塞十三小時。

    縣府呼籲駕駛人避開壅塞時段，也鼓勵搭乘大眾運輸，可利用二九九元宜蘭好行三日券，台鐵自廿九日至六月二日，全線加開各級列車共一○九班；其中經宜蘭到花蓮的EMU三○○○型自強號列共加開四班，新竹湖口開往台東的區間快車則有六班。

    搭乘大眾運輸 票價可享優惠

    公路局為鼓勵民眾連假搭乘大眾運輸工具，其中有九○條國道客運路線享六折優惠，搭乘客運、台鐵於十小時內轉乘宜蘭縣境市區客運，則享一段票或基本里程免費，轉乘指定幸福巴士也免費。

    至於蘇花路廊，縣府預估首日南下車多時段為清晨六點至中午十二點，北返車潮則落在六月一日中午十一點至下午四點。公路局表示，首日南下旅次全天交通量約有一．二萬輛次，車潮預計持續至中午十二點後緩解。

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