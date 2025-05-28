員山螃蟹冒泡湧泉 戲水亂象多

「螃蟹冒泡」生態池禁止遊客進入，員山鄉公所張貼告示加強宣導，呼籲遊客自律。（記者王峻祺攝）

2025/05/28 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣地底湧泉豐富，其中員山鄉知名景點「螃蟹冒泡」，因泉水清澈冰涼，成為盛夏消暑勝地；不過近日傳出戲水亂象，有民眾在湧泉出口洗菜、洗衣，甚至帶狗下水，生態池也遭闖入；員山鄉公所表示，已張貼告示加強宣導，呼籲遊客自律、發揮公德心。

上游有人洗菜、洗衣、帶狗玩水

「螃蟹冒泡」是免費戲水區，現有二個戲水池、一個生態池及可供專門洗滌的洗滌池；入夏後，假日常湧入大批遊客，人潮絡繹不絕。不過有部分遊客不守規矩，在湧泉上游洗衣、洗菜，有飼主還帶家犬下水沁涼，讓戲水遊客抨擊水質已遭污染，相當不妥。

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公所加強宣導 籲遊客自律

員山鄉公所表示，現場有張貼告示呼籲民眾自律，同時增加五張「禁止寵物入池戲水」公告加強宣導，希望遊客發揮公德心，一起守護天然戲水資源，為迎接端午連假遊客潮，公所已接續清理池內青苔，割除雜草，完成更換燈泡等設施，提供更好的戲水環境。

鄉公所指出，戲水池內均有鋪設碎沙石，避免民眾滑倒，生態池部分主要以觀察生態為主，請遊客切勿進入，主要戲水區域集中在中間兩池，每天均會派員維護管理，並有志工協助撿拾垃圾，現場也有設置監視器監控，維護民眾安全。

阿蘭城湧泉封閉 禁止進入

另外，農田水利署管理的員山阿蘭城湧泉也相當知名，不過當地水利設施已不開放民眾下水遊玩，現場雖封閉，但因留有盥洗區、階梯等，還是有部分民眾無視禁令下水，相關單位表示會強化宣導。

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