中央四大方案 杜絕非法棄置土方

為處理營建土石方非法棄置問題，環境部與內政部、法務部分工執行，將透過科技監控，建立廢棄物管理機制，盤點適合的公有土地，讓剩餘土石方未來能有長期合法去處。（記者王藝菘攝）

2025/05/28 05:30

環境、法務、內政部長攜手合作

〔記者楊媛婷／台北報導〕營建產出物（營建廢土）非法棄置近年轉向集團化、組織化運作，為更精進土石方流向管理，環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳昨天共同宣布將透過拓增土石方最終場所去處、統一土石方與廢棄物管理強度、建置智慧圍籬、精進法規等四大面向，杜絕非法棄置。

亂倒營建廢土嚴重破換環境與國土，鄭銘謙指出，近三年偵破濫倒營建廢土的案件成長三倍，查扣犯罪所得超過廿五億元，相關犯罪絕不寬貸；彭啓明表示，營建廢土處理過去有三大漏洞，包含營建廢棄物易作為營建土方處理、營建土石方運送車輛無強制GPS追蹤、營建土石方未追蹤到最終去化地點。

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彭啓明︰導入全流程科技監控 強化智慧圍籬

彭啓明表示，未來將導入全流程科技監控，營建工程不論大小規模產出的營建廢棄物、土石方全數都要用電子聯單申報，所有清運車輛都加裝GPS，最終去處也要新增後端管理，最終去化地點會分三到四年逐步強化智慧圍籬，包含熱區新增一千二百處監控點，並透過人工智慧辨識、勾稽、通報，以落實全流向監控。

彭啓明表示，營建業者的土石方審核等主責單位是地方政府，未來地方政府將成立營建產出物跨局處推動平台審核執行；環境部也將推動「廢棄物清理法」等修法，亂倒刑責從五年提高到七年，罰金從最高一千五百萬元提高到二千萬元，組織犯罪主謀擬不得緩刑，還會即時凍結資產，提前啟動債權保全。

劉世芳︰盤點17處土石方最終去處 已通報政院

劉世芳表示，去年營建土石方產出量和二○一六年相比成長七十五％，每年平均產出四千三百五十七萬方，內政部已盤點十七處向政院提報「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」協助去化。

十七處地點包含桃園航空城、台北社子島、高鐵屏東車站特定區、嘉義縣擴大縣治開發區等四處重大區段徵收計畫，位於台北港、台中港、彰濱工業區、高雄港等六處商港及工業區填海造陸，還有基隆、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣內等七處填埋型土資場；另也盤點二千三百廿一處國有地、八十處尚未開發整體區，提供地方評估設置公有土資場或土石方銀行，做為銜接或新增最終去化地點。

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