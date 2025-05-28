教部、成大研發AI開菜系統 20秒擬出一個月營養午餐

教育部攜手成大研發「AI開菜系統」，20秒即可開出一個月營養午餐菜單。（記者林曉雲攝）

2025/05/28 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕善用AI之力，全國中小學生近二三三萬人，教育部攜手成功大學研發「AI開菜系統」，過往營養師花一小時擬出一個月份營養午餐菜單，AI廿秒即可完成。教育部昨日強調，AI如同營養師專屬助理，合力讓下一代更健康。

控制熱量 營養均衡不重複

教育部政次張廖萬堅說明AI菜單四大功能包括：智慧分析數據、食譜自動分類、菜單智慧推薦、營養清楚標示，例如可設計脂肪少一點、蔬菜多一點的菜單，還可馬上計算出卡路里，好吃營養不重複，是非常進步的人性化科技。

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立法院正在審查「學校供餐法草案」，各黨共提廿三個版本，教育部也已將「學餐法」草案送至行政院。張廖萬堅表示，中央一年投七十四億經費，午餐專法如通過後，估再增加廿六億元，每年達百億，但因「財劃法」修法，地方須負擔一部分，中央和地方協調中。

教育部國教署組長葉信村說明，AI開菜系統與學生健檢資料庫結合，一鍵生成多元豐富菜色，並導入成本計算模組，AI菜單匯出轉為採購清單，學校採購更便利。

成大教授王振興指出，教育部、成大和高雄市教育局在三年前開始合作，以設計六月菜單為例，系統自動排除六日和端午節，提供色香味美菜單，最終由營養師決定。

高市仁武國小營養師許淳善表示，午餐三菜一湯一飯，每月用到四○○多種食材，每道菜要考量熱量控制、營養素均衡、口感與接受度、成本與當令食材，利用小魚乾、豆製品、深綠色蔬菜補足高鈣，減少雞塊等高脂加工品等，AI設定條件後即可快速開出完整菜單，如同是營養師專屬助理。

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