1~2月行人死亡創新低 交長：繼續努力

台灣交通事故、死傷比例較其他國家多，交通部長陳世凱昨表示，政府近年努力改善，今年一至二月行人死亡數字是有紀錄以來最低。 （資料照）

2025/05/28 05:30

〔記者蔡昀容、李文馨／台北報導〕台灣被貼上行人地獄標籤，交通部長陳世凱昨表示，這個詞適不適合台灣「見仁見智」，但坦言我國交通事故、死傷比例確實較高，政府近年努力改善，今年一至二月行人死亡數字是有紀錄以來最低，會繼續努力。

行人地獄「見仁見智」

交通部原訂五月廿日舉辦總統就職週年部會施政記者會，但前一日發生新北三峽重大車禍，改至昨天舉行。陳世凱指出，政府近年努力改善交通三E（教育、工程、執法），四年投入四百億元改善道路、庇護島、行穿線退縮等，並依期程推道安三支箭，改善人行環境。

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不過記者會播放的施政成果影片，受訪民眾對「行人能好好走路」，竟以「小確幸」形容。陳世凱表示，他作為行人，近一、兩年感受到駕駛停等比例增加，大眾正在進步。他強調，「停等不是文化，而是法規限制，是用路人必須做到的事」，會持續推進行人安全改善措施。

民團籲駕駛人定期回訓

路權團體呼籲交通部駕照不分駕駛年齡，全面舉辦定期回訓。陳世凱表示，韓國、新加坡是六十五歲回訓，日本七十歲回訓，部分國家是七十五歲；台灣主要參考對象是日本，現正收攏各方意見，納入政策參考，是否擴展回訓對象，則滾動式檢討。

教團要求校園旁嚴格限速

新北三峽重大車禍造成學童通學途中傷亡，多個家長團體昨呼籲政府應重罰駕駛並防止危險駕駛。國教行動聯盟主張應積極落實安全通學區，將校園周邊的安全設施法制化、嚴格限制校園周邊道路車速勿超過廿至卅公里，同時將導護制度及接送區配置納入教育主管機關的規範。

全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍表示，近期重大交通事故出事地點都是寬大路口，缺乏有效的阻卻措施，建議應設置新型減速板，可邀請交通專家學者會勘設置。

北市家長會長協會監事長王祺指出，交通主管機關對駕駛人的定期檢查、駕駛資格檢驗稍有不足，如駕駛無照卻開車開了很長一段時間，高齡駕駛的問題也應被重視。

我國每年取締約卅萬件無照駕駛，其中七十五％是累犯。陳世凱重申，交通部研擬比照酒駕累犯無上限方式，加重無照駕駛罰鍰，並扣車扣牌。

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