變異株LP.8.1在美流行／新冠升溫 專家籲更新疫苗配方

台灣目前流行NB.1.8.1病毒株，但新病毒株LP.8.1有從美國及其他地區輸入的風險，專家建議，我國應動態更新疫苗配方。（資料照）

2025/05/28 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國衛生部和食品藥物管理局（FDA）日前開會，針對新冠肺炎疫情，建議應用新病毒株LP.8.1來設計今年至明年秋冬的新冠疫苗，台灣目前流行NB.1.8.1病毒株，但昨日專家建議，我國應動態更新疫苗配方，優先提供給高風險族群。

針對近期國內外疫情，台灣科技媒體中心昨邀請中研院生醫轉譯中心新興傳染病研究中心執行長施信如分析，他說明，台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1，但須注意LP.8.1有從美國及其他地區輸入的風險。不過他也指出，NB.1.8.1和LP.8.1病毒對現有抗病毒藥物的反應無顯著差異，現有藥物仍有效。

請繼續往下閱讀...

施信如建議，啟動監測、擬定預警機制與接種計畫，包含：擴大病毒定序與試驗血清中的抗體，評估LP.8.1在台灣的流行潛力，與現有可接種的JN.1疫苗對LP.8.1病毒的保護效果，也建議動態更新疫苗配方，若交叉保護力效果顯著下降，可考慮向國際洽談LP.8.1疫苗的採購或授權生產。

應定期評估、更新疫苗株

施信如也建議參考流感疫苗模式，每年定期評估與更新新冠疫苗株，先行提供更新的疫苗給高風險族群（如老人院、免疫缺損者）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法