解決旅宿缺工 下半年宣布方案

旅宿業缺工約八千人，業界爭取開放外籍移工，交通部觀光署表示與勞動部達成共識，詳細方案待勞動部下半年宣布。 （資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

2025/05/28 05:30

〔記者蔡昀容、李靚慧／綜合報導〕台灣旅宿業缺工約八千人，業界爭取開放外籍移工。交通部觀光署長周永暉昨表示，與勞動部達成共識，預計局部有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。

勞動部：本國勞工權益優先

不過勞動部仍未鬆口，昨日書面回應，「目前還在和各主管部會研議評估中」，並再次強調「本國勞工權益優先」。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰上週表示，為滿足產業發展所需人力，將推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業。當時勞動部回應，不會只關注單一產業，而是要通盤評估各行業的人力需求。

觀光署：預計局部開放移工

周永暉昨表示，預計局部開放移工投入旅宿業，但有特定條件、專長，例如對移工的語言要求等條件。不過，周永暉也指出，勞動部首先要顧及本國勞工，包括中高齡、婦女等應優先聘僱，並針對本國勞工制訂配套保障，後續也要跟旅宿業界討論。

據了解，針對旅宿業爭取引進移工的訴求，勞動部持續與觀光署會商，相關癥結仍在旅宿業者不願意給予房務人員提高薪資待遇，包括勞團、學者均擔憂，若開放引進移工，勢必壓抑本國勞工薪資，且排擠中高齡、女性的工作機會，未來若開放旅宿業引進移工，將朝開放中階技術人力方向研議。

旅行業品保協會理事長張永成曾表示，希望恢復二○二一至二○二三年每年一億元的促進旅行業發展基金，用於提高旅遊品質、產業轉型、多元行銷、開拓多元市場等。

周永暉則指出，時空背景不同，因七十五％旅行社是十人以下的中小企業，較為複雜，預計七月底將促進旅行業振興方案報交通部。

今年國際來台客截至五月五日為三五○萬人次，交通部長陳世凱表示，去年遇颱風地震干擾，今年台幣升值將近十％，國際客來台成本增加是一大挑戰，觀光署提出多個方案，在知名景點外找亮點引客，並結合跨域服務提高旅客消費。

周永暉表示，對台北、台中及高雄以外機場，將增加包機優惠或從寬認定，例如超過五十名旅客就多給優惠，預計下半年推出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法