為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    解決旅宿缺工 下半年宣布方案

    旅宿業缺工約八千人，業界爭取開放外籍移工，交通部觀光署表示與勞動部達成共識，詳細方案待勞動部下半年宣布。 （資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

    旅宿業缺工約八千人，業界爭取開放外籍移工，交通部觀光署表示與勞動部達成共識，詳細方案待勞動部下半年宣布。 （資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者蔡昀容、李靚慧／綜合報導〕台灣旅宿業缺工約八千人，業界爭取開放外籍移工。交通部觀光署長周永暉昨表示，與勞動部達成共識，預計局部有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。

    勞動部：本國勞工權益優先

    不過勞動部仍未鬆口，昨日書面回應，「目前還在和各主管部會研議評估中」，並再次強調「本國勞工權益優先」。

    行政院長卓榮泰上週表示，為滿足產業發展所需人力，將推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業。當時勞動部回應，不會只關注單一產業，而是要通盤評估各行業的人力需求。

    觀光署：預計局部開放移工

    周永暉昨表示，預計局部開放移工投入旅宿業，但有特定條件、專長，例如對移工的語言要求等條件。不過，周永暉也指出，勞動部首先要顧及本國勞工，包括中高齡、婦女等應優先聘僱，並針對本國勞工制訂配套保障，後續也要跟旅宿業界討論。

    據了解，針對旅宿業爭取引進移工的訴求，勞動部持續與觀光署會商，相關癥結仍在旅宿業者不願意給予房務人員提高薪資待遇，包括勞團、學者均擔憂，若開放引進移工，勢必壓抑本國勞工薪資，且排擠中高齡、女性的工作機會，未來若開放旅宿業引進移工，將朝開放中階技術人力方向研議。

    旅行業品保協會理事長張永成曾表示，希望恢復二○二一至二○二三年每年一億元的促進旅行業發展基金，用於提高旅遊品質、產業轉型、多元行銷、開拓多元市場等。

    周永暉則指出，時空背景不同，因七十五％旅行社是十人以下的中小企業，較為複雜，預計七月底將促進旅行業振興方案報交通部。

    今年國際來台客截至五月五日為三五○萬人次，交通部長陳世凱表示，去年遇颱風地震干擾，今年台幣升值將近十％，國際客來台成本增加是一大挑戰，觀光署提出多個方案，在知名景點外找亮點引客，並結合跨域服務提高旅客消費。

    周永暉表示，對台北、台中及高雄以外機場，將增加包機優惠或從寬認定，例如超過五十名旅客就多給優惠，預計下半年推出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播