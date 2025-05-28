汽機車考照筆試 擬全改選擇題／取消是非題、選擇作答由3選1變4選1 目標明年實施

交通部公路局昨表示，現正規劃調整汽機車考照筆試內容，將取消是非題，全部改為選擇題，且作答從三選一變成四選一，以提升鑑別度，目標明年度上路。（資料照）

2025/05/28 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕每年約有五十四．九萬人報考汽機車駕照，為避免不適任駕駛上路，交通部規劃修改筆試題型，現行考題是非題、選擇題各半，擬全部改為選擇題，答題從三選一改為四選一，降低考生猜對答案機會，以提升鑑別度，目標二○二六年實施。

降低考生猜答 提升鑑別度

近期接連幾起交通事故，引起駕照管理及考取制度討論。交通部長陳世凱昨天表示，除將提出高齡換照新措施，新手考照筆試也要有鑑別度。

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為使筆試更具鑑別度，明年題型將變動。公路局長陳文瑞說明，汽車考題四十個，機車五十個，現行考題是非題、選擇題各半；考量有些考生是非題用猜的，未來將取消是非題，全部改為選擇題，選擇題原為三個選項，也將增為四個選項；此外也將特別重視駕駛人安全觀念、人本安全相關考題。

考題更著重駕駛人安全觀念

據公路局統計，我國筆試通過率，汽車約八成五，機車不到八成，而通過路考取得駕照者，汽車約七成五，機車約五至六成，和他國差不多。公路局也定期淘汰答對率過高題目。

對於題型將異動，十七歲柯姓學生表示，或許因此要多讀點題庫，但不擔心考不過筆試，重點是觀念建立，否則會酒駕的人，考照後還是酒駕。

二十七歲藍姓民眾認為，改題型無太大差異，頂多篩掉完全沒念題庫的考生，倒不如調整題目內容。她舉例，若題目能提供肇事情境，讓考生選出可能面臨的法律責任，不但有嚇阻效果，內容也更生活化；若只是要求考生選出「某標誌的意思」，那與是非題無異。

下一代人本交通促進會理事游立維認同筆試要更嚴格，但重點是應符合實際上路內容，目前路考措施還未調整，新手考照後還是不會使用道路措施，例如怎麼走圓環？

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜認為，題目應納入生命教育，加強考生對生命價值的認識。

民團籲納入危險感知、實際情境

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，交通部對考照制度規劃，應彙整出大方向，例如納入危險感知、實際遇到情境等，再來談細節，而非應付輿論。

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